Регулятор просит суд США заблокировать сделку Microsoft по приобретению Activision Blizzard

Федеральная торговая комиссия США (FTC) обратилась в федеральный суд с просьбой не позволить Microsoft закрыть сделку по приобретению Activision Blizzard стоимостью 75 миллиардов долларов, что создает давление на крупнейшую сделку в игровой индустрии.

Об этом пишет Financial Times.

В прошлом году антимонопольное ведомство подало иск в суд, чтобы заблокировать транзакцию из-за собственного судебного разбирательства, которое должно начаться в августе.

"Но в понедельник оно подало отдельный запрос в федеральный суд Калифорнии, чтобы помешать Microsoft закрыть сделку до вынесения решения. Оспорить сделку сложнее после ее завершения.

FTC попросила суд вынести решение до четверга по ее запросу о временном судебном запрете", - пишет газета.

"Предложенное приобретение продолжит тенденцию Microsoft к установлению контроля над ценным игровым контентом", - говорится в заявлении регулятора.

"Получив контроль над контентом Activision, Microsoft будет иметь возможность и стимул скрывать или ухудшать контент Activision таким образом, чтобы существенно уменьшить конкуренцию, включая конкуренцию в отношении качества продукции, цены и инноваций", говорят в FTC.

Генеральный директор компании Activision Бобби Котик, которая выпускает серию игр-блокбастеров Call of Duty, заявил в понедельник в электронном письме к сотрудникам: "Это долгожданное обновление, которое ускоряет юридический процесс. Теперь у нас будет возможность быстрее представить факты о нашем слиянии".

Действия регулятора против сделки с Microsoft рассматриваются как один из самых громких вызовов, которые поставила перед собой администрация Джо Байдена. Президент назначил ряд прогрессивных антимонопольных чиновников, которые стремятся бороться с тем, что они считают антиконкурентным поведением в американской экономике, среди них Лина Хан, председатель FTC.

В апреле британское Управление по вопросам конкуренции и рынков приняло решение заблокировать сделку, поставив приобретение под серьезную угрозу. Управление утверждало, что Microsoft может сделать игры Activision эксклюзивными для своего собственного облачного игрового сервиса.

В отличие от Великобритании и США, ЕС в прошлом месяце дал разрешение на приобретение, заявив, что Microsoft развеяла его беспокойство.

Экономическая правда