Регулятор просить суд США заблокувати угоду Microsoft з придбання Activision Blizzard

Федеральна торгова комісія США (FTC) звернулася до федерального суду з проханням не дозволити Microsoft закрити угоду з придбання Activision Blizzard вартістю 75 мільярдів доларів, що створює тиск на найбільшу угоду в ігровій індустрії.

Про це пише Financial Times.

Минулого року антимонопольне відомство подало позов до суду, щоб заблокувати транзакцію через власний судовий розгляд, який має розпочатися в серпні.

"Але в понеділок воно подало окремий запит до федерального суду Каліфорнії, щоб перешкодити Microsoft закрити угоду до винесення рішення. Оскаржити угоду складніше після її завершення.

FTC попросила суд винести рішення до четверга щодо її запиту про тимчасову судову заборону", - пише газета.

"Запропоноване придбання продовжить тенденцію Microsoft до встановлення контролю над цінним ігровим контентом", - йдеться в заяві регулятора.

"Отримавши контроль над контентом Activision, Microsoft матиме можливість і стимул приховувати або погіршувати контент Activision таким чином, щоб суттєво зменшити конкуренцію, включаючи конкуренцію щодо якості продукції, ціни та інновацій", кажуть у FTC.

Генеральний директор компанії Activision Боббі Котік, яка випускає серію ігор-блокбастерів Call of Duty, заявив у понеділок в електронному листі до співробітників: "Це довгоочікуване оновлення, яке прискорює юридичний процес. Тепер у нас буде можливість швидше представити факти про наше злиття".

Дії регулятора проти угоди з Microsoft розглядаються як один з найгучніших викликів, які поставила перед собою адміністрація Джо Байдена. Президент призначив низку прогресивних антимонопольних посадовців, які прагнуть боротися з тим, що вони вважають антиконкурентною поведінкою в американській економіці, серед них Ліна Хан, голова FTC.

У квітні британське Управління з питань конкуренції та ринків ухвалило рішення заблокувати угоду, поставивши придбання під серйозну загрозу. Управління стверджувало, що Microsoft може зробити ігри Activision ексклюзивними для свого власного хмарного ігрового сервісу.

На відміну від Великої Британії та США, ЄС минулого місяця дав дозвіл на придбання, заявивши, що Microsoft розвіяла його занепокоєння.

Економічна правда