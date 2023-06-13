В Херсонской области безвозвратно потеряно 107 гидротехнических сооружений Госрыбагентства

На левобережье Херсонщины в результате подрыва Каховской ГЭС затоплено и полностью разрушено 107 гидротехнических сооружений Государственного агентства мелиорации и рыбного хозяйства Украины.

Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия.

"По предварительным оценкам, часть гидротехнических сооружений восстановлению не подлежат. Ориентировочный общий объем убытков, в результате разрушения этих гидротехнических сооружений, составляет 127,6 млн грн", - говорится в сообщении.

Так, известно, что в с. Старая Збурьевка Скадовского района затоплено 460,9 га выростных, зимовальных и нагульных прудов (16 объектов) общей стоимостью 3,4 млн грн.

В г. Олешки под водой находятся 253,5 га выростных и зимовальных прудов (75 объектов) общей стоимостью 109 млн грн.

Еще 330,1 га выростных, зимовальных и нагульных прудов (16 объектов) общей стоимостью 15,2 млн грн затоплено в с. Солонцы Херсонского района.

Напоминаем:

В результате уничтожения Каховской ГЭС убытки для рыбной отрасли от гибели только взрослых особей могут достичь 95 тысяч тонн или около 4 млрд грн. Всего, по предварительным расчетам, убытки от гибели всех биоресурсов составят до 10,5 млрд грн.

Полностью затоплен Единый государственный осетровый завод. Это прямая угроза дальнейшему воспроизводству популяций осетровых видов рыб, которая может привести к исчезновению этих реликтовых видов в водоемах Украины.

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