"Нафтогаз" запустил 2 высокопроизводительные газовые скважины: сколько добывают

АТ "Укргаздобыча" ввела в эксплуатацию две высокодебитные скважины на одном из самых глубоких месторождений Украины, которые дают 390 тысяч кубометров газа в сутки: 270 и 120 тысяч кубометров соответственно.

Об этом сообщает пресс-служба группы "Нафтогаз".

"Запустили две высокопроизводительные скважины, которые суммарно ежедневно дают Украине 390 тысяч кубометров газа. Это уже шестая и седьмая высокопроизводительные скважины с начала года", - говорится в сообщении.

Эти скважины пробурены на одном месторождении, на одном пласте и почти одновременно. Они имеют относительно одинаковую глубину - 6 км 200 м и 6 км 225 м.

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Напомним:

В прошлом году большинство предприятий группы "Нафтогаз" улучшили свои финансовые результаты минимум на 40%.

"Нафтогаз Украины" при подготовке к отопительному сезону планирует накопить по крайней мере 13 млрд кубометров газа украинской добычи.

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