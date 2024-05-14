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Укрзализныця обновила сайт для покупки билетов и уверяет, что станет удобнее

Вторник, 14 мая 2024, 16:05 - Экономическая правда

Укрзализныця разработала и запускает в бета-режиме обновленный сайт для покупки железнодорожных билетов. 

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци. 

"Отныне в веб-версии сервиса для покупки билетов доступен расширенный и удобный функционал, включая верификацию аккаунтов через Дія.Подписи", - отметил председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Лященко. 

В пресс-службе также отметили, что на обновленном сайте доступны следующие функции: 

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  • покупка билетов на любой поезд;
  • в том числе билеты на поезда Киев - Варшава и Киев - Вена после верификации аккаунта через Дія.Підпис; 
  • возврат билетов на международные рейсы после верификации аккаунта;
  • приобретение билетов в женские купе;
  • приобретение билетов со скидкой для студентов;
  • улучшенный поиск поездок с пересадками, в том числе с пересадкой внутри поезда;
  • возможность докупить билет на любимца или на багаж и узнать стоимость этих билетов до приобретения;
  • безналичная оплата билетов с помощью Apple Pay и Google Pay;
  • доступ к онлайн-табло вокзалов по стране.

Укрзализныця будет внедрять постепенный переход со старого сайта https://booking.uz.gov.ua/ на новый https://booking-new.uz.gov.ua/ .

Укрзализныця ІТ-технологии
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