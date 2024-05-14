Укрзализныця обновила сайт для покупки билетов и уверяет, что станет удобнее
Вторник, 14 мая 2024, 16:05 -
Укрзализныця разработала и запускает в бета-режиме обновленный сайт для покупки железнодорожных билетов.
Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.
"Отныне в веб-версии сервиса для покупки билетов доступен расширенный и удобный функционал, включая верификацию аккаунтов через Дія.Подписи", - отметил председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Лященко.
В пресс-службе также отметили, что на обновленном сайте доступны следующие функции:
Реклама:
- покупка билетов на любой поезд;
- в том числе билеты на поезда Киев - Варшава и Киев - Вена после верификации аккаунта через Дія.Підпис;
- возврат билетов на международные рейсы после верификации аккаунта;
- приобретение билетов в женские купе;
- приобретение билетов со скидкой для студентов;
- улучшенный поиск поездок с пересадками, в том числе с пересадкой внутри поезда;
- возможность докупить билет на любимца или на багаж и узнать стоимость этих билетов до приобретения;
- безналичная оплата билетов с помощью Apple Pay и Google Pay;
- доступ к онлайн-табло вокзалов по стране.
Укрзализныця будет внедрять постепенный переход со старого сайта https://booking.uz.gov.ua/ на новый https://booking-new.uz.gov.ua/ .
Реклама: