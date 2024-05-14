Кабмин создал Стратегический инвестиционный совет: какова его цель

фото: Telegram Шмыгаля

На заседании 14 мая Кабмин принял постановление "Об образовании Стратегического инвестиционного совета", разработанное в соответствии с одобренной правительством Дорожной карты реформирования управления публичными инвестициями.

Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

"Стратегический инвестиционный совет под председательством премьер-министра Украины будет играть ключевую роль в определении стратегических приоритетов для осуществления публичных инвестиций как за счет собственных ресурсов государства, так и средств международных партнеров", - говорится в сообщении.

В частности, Совет будет одобрять среднесрочный план приоритетных публичных инвестиций, который будет готовиться совместно с Бюджетной декларацией, и единый портфель публичных инвестиционных проектов, которые прошли предварительную оценку и приоритезацию, а также осуществлять верхнеуровневый мониторинг их реализации, пояснили в Минфине.

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"Деятельность Стратегического инвестиционного совета будет способствовать эффективному использованию ограниченных финансовых ресурсов для удовлетворения приоритетных потребностей восстановления и развития", - отметили в министерстве.

"Создаем Стратегический инвестиционный совет - совещательный орган при правительстве. Его задача: сформировать единый проектный портфель публичных инвестиций, усилить их эффективность, наработать предложения для совершенствования законодательства", - добавил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Экономическая правда

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