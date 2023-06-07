Подрыв Каховской ГЭС: единственный государственный осетровый завод полностью затоплен

фото: минагрополитики

В результате уничтожения Каховской ГЭС затоплен единственный в Украине государственный осетровый завод - "Производственно-экспериментальный Днепровский осетровый рыбоводный завод имени академика С.Т. Артющика".

Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.

Подчеркивается, что это прямая угроза дальнейшему воспроизводству популяций осетровых видов рыб, которая может привести к исчезновению этих реликтовых видов в водоемах Украины.

фото: минагрополитики

"Ежегодно завод обеспечивал вселение более 1,5 млн экземпляров молоди осетровых. Сейчас масштабы разрушений и объемы ущерба устанавливаются.

Учитывая особый охранный статус осетровых видов рыб, разрушение осетрового завода будет иметь крайне негативные последствия для экологического состояния Украины и стран Черноморского бассейна", - подчеркнули в министерстве.

Единственный в Украине государственный осетровый завод "Производственно-экспериментальный Днепровский осетровый рыбоводный завод имени академика С.Т. Артющика" расположен в с. Днепровское Белозерского района Херсонской области.

"Он работал с 1984 года и компенсировал воспроизводство осетровых видов рыб в Украине, которые потеряли возможность естественного размножения в связи с зарегулированием Днепра каскадом водохранилищ", - говорится в сообщении.

В Минагро напомнили, что в результате уничтожения Каховской ГЭС убытки для рыбной отрасли от гибели только взрослых особей могут достичь 95 тысяч тонн или около 4 млрд грн. Всего, по предварительным расчетам, убытки от гибели всех биоресурсов составят до 10,5 млрд грн.

Экономическая правда