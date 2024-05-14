Anglo American планирует разделиться после отклонения предложения о покупке от BHP за $39 млрд

Горнодобывающий гигант Anglo American планирует разделиться, с целью завоевать акционеров после того, как она отклонила предложение о поглощении стоимостью 39 миллиардов долларов от конкурентной компании BHP.

Об этом сообщает Financial Times.

В 107-летней горнодобывающей компании Anglo заявили во вторник 14 мая, что продадут или разделят свой алмазный бизнес De Beers, южноафриканское подразделение Anglo American Platinum, а также свои активы по добыче коксующегося угля.

Взамен материнская компания сосредоточится на производстве меди, железной руды и питательных веществ для сельскохозяйственных культур. BHP, крупнейший в мире горнодобывающий концерн, планировал выкупить медный бизнес Anglo, который, как ожидается, будет расти из-за движения мира в сторону декарбонизации.

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"Эти действия являются наиболее радикальными изменениями в Anglo American за последние десятилетия", - сказал директор Anglo American Дункан Ванблад описывая предложенные изменения.

Ванблад находится под сильным давлением, из-за требования определить будущее группы как отдельной компании.

К концу 2025 года, когда реструктуризация будет завершена, компания "будет чрезвычайно высоко оценена", добавил он в обращении к СМИ.

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"Если кто-то захочет купить нас в этот конкретный момент времени, ему придется заплатить за это огромную сумму денег", - добавил руководитель.

Anglo также заявила, что сократит расходы на Woodsmith, флагманский проект в Великобритании, направленный на создание огромного подземного рудника по производству еще непроверенного удобрения. Вместо того, чтобы тратить 1 млрд долл в год на строительство шахты до 2027 года, в следующем году будет потрачено лишь 200 млн долл, а в 2026 году - ничего.

Напомним:

В понедельник 13 мая Anglo American отказалась от пересмотренного предложения крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP о покупке компании. Ранее компания отказалась от первого предложения.

Ранее Anglo American Plc отклонила первое предложение о поглощении от крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP Group стоимостью 39 миллиардов долларов, заявив, что оно значительно недооценивает компанию.

В апреле крупнейшая горнодобывающая компания мира BHP Group предложила выкупить 100% акций своего конкурента Anglo American за 38,8 миллиарда долларов.

Экономическая правда