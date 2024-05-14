Фонд поддержки энергетики получил от Дании 5,3 млн евро нового взноса 

Фонд поддержки энергетики Украины получил новый вклад от Дании в размере 5,3 млн евро.

Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики.

В министерстве отметили, что общая сумма взносов Дании в Фонд достигла почти 17 млн евро. Причем, Дания стала первым спонсором Фонда поддержки энергетики еще в начале апреля 2022 года. А сам фонд был создан в марте 2022 года.

Пресс-служба также сообщила, что на сегодня общая сумма взносов спонсоров в Фонд (включая анонсированные) уже достигла более 433 млн евро.

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В то же время Рабочей группой по вопросам организации гуманитарной помощи в энергетической отрасли при Минэнерго одобрены под закупку за счет средств Фонда запросы украинских энергетических компаний по оборудованию, спецтехнике и топливу на сумму более 452 млн евро.

Напомним:

В мае Великобритания объявила о дополнительном взносе в Фонд поддержки энергетики Украины на сумму 20 миллионов фунтов стерлингов (23 млн евро).

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