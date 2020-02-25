Топ-5 стран-импортеров украинской рыбы

В 2019 году Украина поставила на внешние рынки 11,8 тысяч тонн рыбы и продукции из водных биоресурсов на общую сумму 46,4 миллиона долларов (что на 25% больше, чем за 2018-й год).

Об этом сообщает пресс-служба Госрыбагентства.

Крупнейшим покупателем украинской рыбы и продукции из водных биоресурсов (в абсолютном выражении) стала Молдова - 2 тыс. тонн на 4,3 млн дол.

Также среди лидеров Дания - 1,5 тыс. тонн на 7,6 млн дол, Германия - 1,3 тыс. тонн на 8,3 млн дол, Турция - 1,2 тыс. тонн на 4,8 млн дол и Южная Корея - 943 тонны на 2,7 млн дол.

37% всего украинского экспорта рыбопродукции (в денежном измерении) осуществлено в страны Европы. В государства СНГ поставлено 30% продукции и стран Азии - 29%.

Украина в основном экспортирует готовую или консервированную рыбу (сардины, сардинелла, килька или шпроты), свежее, охлажденное или мороженое рыбное филе и прочее мясо рыб (лосось, треска, судак), готовые продукты из сурими (крабовые палочки).

Напоминаем:

В течение 2019 году в Украине произведено 67,8 тыс. тонн товарно-пищевой рыбной продукции.