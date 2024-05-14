Правительство упростило размещение газопоршневых и газотурбинных установок

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Кабинет министров во время заседания 14 мая принял постановление, которое упрощает размещение газопоршневых и газотурбинных установок и связанных с ними сетей.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Снимаем целый ряд бюрократических процедур, чтобы процесс двигался быстрее", - заявил премьер.

"Ситуация чрезвычайно сложная. Потеряв 8 ГВт мощности, сейчас вынуждены покрывать дефицит за счет импорта и аварийной помощи от западных партнеров. Работаем над тем, чтобы к старту следующего отопительного сезона минимизировать риски. Ремонты будут идти параллельно с развитием децентрализованной генерации", - добавил Шмыгаль.

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По его словам, в апреле-мае Украина получила более 600 тонн гуманитарной помощи для энергетической безопасности - это генераторы, трансформаторы, кабели, изоляторы и многое другое.

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Экономическая правда

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