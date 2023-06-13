На Херсонщині безповоротно втрачено 107 гідротехнічних споруд Держрибагентства

На лівобережжі Херсонщини внаслідок підриву Каховської ГЕС затоплено та повністю зруйновано 107 гідротехнічних споруд Державного агентства меліорації та рибного господарства України.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства.

"За попередніми оцінками, частина гідротехнічних споруд відновленню не підлягають. Орієнтовний загальний обсяг збитків, внаслідок руйнації цих гідротехнічних споруд, складає 127,6 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Так, відомо, що в с. Стара Збур'ївка Скадовського району затоплено 460,9 га виросних, зимувальних та нагульних ставів (16 об’єктів) загальною вартістю 3,4 млн грн.

У м. Олешки під водою знаходяться 253,5 га виросних та зимувальних ставів (75 об’єктів) загальною вартістю 109 млн грн.

Ще 330,1 га виросних, зимувальних та нагульних ставів (16 об’єктів) загальною вартістю 15,2 млн грн затоплено у с. Солонці Херсонського району.

Нагадуємо:

Внаслідок знищення Каховської ГЕС збитки для рибної галузі від загибелі лише дорослих особин можуть сягнути 95 тисяч тонн або близько 4 млрд грн. Всього, за попередніми розрахунками, збитки від загибелі усіх біоресурсів складуть до 10,5 млрд грн.

Повністю затоплений Єдиний державний осетровий завод. Це пряма загроза подальшому відтворенню популяцій осетрових видів риб, яка може призвести до зникнення цих реліктових видів у водоймах України.

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