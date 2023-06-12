Подрыв Каховской ГЭС: возле Никополя просел участок железной дороги, движение поездов скорректировано

В результате подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС вблизи Никополя просел участок железнодорожного полотна.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

"Благодаря внимательности приднепровских железнодорожников трагедий не произошло, пригородные поезда вовремя отменены, на восстановление у нас уйдет ориентировочно 3 дня", - говорится в сообщении в воскресенье.

Из-за этого пригородные поезда в Никополь из Кривого Рога, Апостолова, Тимкова были ограничены до Чертомлыка. Между Чортомлыком и Никополем для подвоза пассажиров будет курсировать бесплатный автобус.

Кроме этого, на участке Чортомлык — Кривой Рог УЗ назначила временный электропоезд отправлением из Чортомлыка в 19:30, прибытие в Кривой Рог в 21:00.

"Это значит, что отправку поезда №76/75 Кривой Рог - Киев мы задержим на ориентировочно 50 минут для пересадки никопольцев", - добавили в Укрзализныци.

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Напоминаем:

Укрзализныця во вторник, 6 июня, запустила эвакуационный поезд в связи с подрывом Каховской ГЭС и риском подтоплений.

Экономическая правда