Подрыв Каховской ГЭС: возле Никополя просел участок железной дороги, движение поездов скорректировано
В результате подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС вблизи Никополя просел участок железнодорожного полотна.
Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.
"Благодаря внимательности приднепровских железнодорожников трагедий не произошло, пригородные поезда вовремя отменены, на восстановление у нас уйдет ориентировочно 3 дня", - говорится в сообщении в воскресенье.
Из-за этого пригородные поезда в Никополь из Кривого Рога, Апостолова, Тимкова были ограничены до Чертомлыка. Между Чортомлыком и Никополем для подвоза пассажиров будет курсировать бесплатный автобус.
Кроме этого, на участке Чортомлык — Кривой Рог УЗ назначила временный электропоезд отправлением из Чортомлыка в 19:30, прибытие в Кривой Рог в 21:00.
"Это значит, что отправку поезда №76/75 Кривой Рог - Киев мы задержим на ориентировочно 50 минут для пересадки никопольцев", - добавили в Укрзализныци.
Напоминаем:
Укрзализныця во вторник, 6 июня, запустила эвакуационный поезд в связи с подрывом Каховской ГЭС и риском подтоплений.
Экономическая правда