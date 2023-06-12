Підрив Каховської ГЕС: біля Нікополя просіла ділянка залізниці, рух поїздів скореговано

Внаслідок підриву росіянами дамби Каховської ГЕС поблизу Нікополя просіла ділянка залізничного полотна.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

"Завдяки уважності придніпровських залізничників, трагедій не сталося, приміські поїзди вчасно скасовані, на відновлення у нас піде орієнтовно 3 дні", - йдеться в повідомленні в неділю.

Через це приміські поїзди до Нікополя з Кривого Рога, Апостолова,Тимкова було обмежено до Чортомлика. Між Чортомликом і Нікополем для підвезення пасажирів курсуватиме безкоштовний автобус.

Крім цього, на ділянці Чортомлик — Кривий Ріг УЗ призначила тимчасовий електропоїзд відправленням з Чортомлика о 19:30, прибуття до Кривого Рога о 21:00.

"Це означає, що відправку поїзда №76/75 Кривий Ріг — Київ ми затримаємо на орієнтовно 50 хвилин для пересадки нікопольців", - додали в Укрзалізниці.

УЗ

Нагадуємо:

Укрзалізниця у вівторок, 6 червня, запустила евакуаційний поїзд у зв’язку з підривом Каховської ГЕС та ризиком підтоплень.

Економічна правда