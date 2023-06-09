УЗ на летний сезон меняет расписание пригородных поездов Киев – Фастов
Пятница, 9 июня 2023, 18:51 -
Расписание движения пригородных поездов Киевской кольцевой электрички с 10 июня меняется на летний сезон.
Об этом сообщили в УЗ.
"С введением этих изменений, Укрзализныця в частности изменит частоту курсирования пригородных поездов на одном из наиболее популярных направлений: между Киевом и Фастовом", - говорится в сообщении.
Так, с 10 июня в дневные часы интервал движения пригородных рейсов составит до 60 минут.
Рейсы из Киева в Фастов, которых коснулись изменения, будут отправляться по следующему графику:
- поезд №6001 - будет отправляться в 06:11 (что позволит успевать на него пассажирам с первого рейса кольцевой электрички и метро);
- поезд №6015 - в 12:27;
- поезд №6017 - в 13:34;
- поезд №867 - в 14:33;
- поезд №6019 - в 15:13;
- поезд №6021 - в 15:29.
Кроме этого, добавили еще один вечерний рейс: поезд №6035 - будет отправляться из Киева в Фастов в 22:36.
Экономическая правда