Укрзализныця получит 200 миллионов евро льготного кредита от ЕБРР

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"Укрзализныця" заявила, что получит финансирование в сумму 200 млн евро от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в рамках проекта "Чрезвычайная поддержка украинской железной дороги".

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Соответствующие соглашения 9 июня подписали вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин Александр Кубраков, директор ЕБРР по вопросам Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне, председатель правления "Укрзализныци" Евгений Лященко и член правления Антон Мишин.

Отмечается, что проект будет способствовать восстановлению и модернизации железнодорожной инфраструктуры.

"АО "Укрзализныця" в очередной раз чувствует поддержку надежного финансового партнера. Это уже второй проект по финансированию Укрзализныци, который реализуется с ЕБРР с начала полномасштабного вторжения. Первый проект позволил поддержать стабильность компании в сложный период, а второй будет в первую очередь направлен на приоритетные инвестиционные проекты", - заявил Лященко.

Срок погашения составит до 15 лет, включая льготный период до 3 лет.

Средства займа в сумме 100 млн евро будут направлены на финансирование капитальных вложений "Укрзализныци", в том числе закупки материалов для восстановления железнодорожных коридоров с Европейским Союзом, а также обновление подвижного состава.

Еще 100 млн евро направят на финансирование критических потребностей компании, направленных на обеспечение стабильных и бесперебойных железнодорожных грузовых и пассажирских перевозок.

"Кроме того, проект предусматривает предоставление грантовых средств в сумме до 10 млн евро на финансирование капиталовложений, способствующих обеспечению инклюзивности железнодорожных вокзалов, в частности установление лифтов и пандусов, закупки коммуникационного оборудования, энергоэффективного освещения и т.д.", - говорится в сообщении.

Напомним:

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и АО "Укрзализныця" подписали грантовое соглашение от ЕС на сумму 6,7 млн евро для поддержки жизнедеятельности компании во время большой войны.

Экономическая правда