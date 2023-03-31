Аэрокосмическая компания Virgin Orbit Брэнсона увольняет почти весь персонал: причины

Аэрокосмическая компания Virgin Orbit британского миллиардера Ричарда Брэнсона прекращает свою деятельность "в обозримом будущем" после того, как не смогла найти источники финансирования.

Об этом пишет CNBC со ссылкой на аудиозапись выступления гендиректора Virgin Orbit Дэна Харта на общем собрании компании 30 марта.

Отмечается, что компания уволит вынуждена сократить весь штат, оставив лишь 100 человек. В то же время, согласно поданному в SEC заявлению, Virgin Orbit сократит 675 человек - 85% от всех сотрудников.

"К сожалению, мы не смогли обеспечить финансирование, чтобы обеспечить четкий путь для этой компании", - сказал Харт.

"У нас нет другого выбора, кроме как внедрить немедленные, драматические и чрезвычайно болезненные изменения", - признал гендиректор компании. Он добавил, что это будет "наверное, самое трудное, что мы когда-либо делали в моей жизни".

"Эта компания, эта команда - все вы - очень много значат для меня. И я не прекращал и не прекращу поддерживать вас, независимо от того, здесь ли вы или где-то еще", - сказал Харт.

По его словам, Virgin Orbit "предоставит выходное пособие каждому увольняющемуся сотруднику", с денежной выплатой, продлением льгот и поддержкой в поиске новой должности.

Харт предоставляет сотрудникам компании краткие ежедневные новости с понедельника, когда Virgin Orbit в последнюю минуту отложила запланированное совещание со всеми участниками.

На выходных переговоры о сделке с несколькими инвесторами на поздней стадии провалились, но в понедельник Харт сообщил сотрудникам, что "очень динамичные" инвестиционные дискуссии продолжаются.

Virgin Orbit разработала систему, которая использует модифицированный самолет 747 для отправки спутников в космос, сбрасывая ракету из-под крыла самолета посреди полета. Но последняя миссия компании потерпела неудачу во время полета: проблема при запуске привела к тому, что ракета не достигла орбиты и упала в океан.

Компания была одной из немногих американских ракетных компаний, которые успешно достигли орбиты с помощью частно разработанной ракеты-носителя. С 2020 года она запустила шесть миссий, четыре из которых были успешными, а две - неудачными.

В течение нескольких месяцев компания ищет новые средства, поскольку ее мажоритарный владелец Ричард Брэнсон не желает в дальнейшем финансировать компанию.

Virgin Orbit была выделена из Virgin Galactic Брэнсона в 2017 году, и миллиардер является ее крупнейшим акционером, владея 75% акций. Второй крупнейший пакет акций - 18% - принадлежит эмиратскому суверенному фонду Mubadala.

Экоонмическая правда