Правительство назначило временного руководителя Госкосмоса

Кабмин временно возложил исполнение обязанностей главы Государственного космического агентства Украины на Владимира Беня.

Такое решение правительство приняло на заседании 20 декабря, сообщил в Telegram представитель правительства в ВР Тарас Мельничук.

"Временно возложено исполнение обязанностей Председателя Государственного космического агентства Украины на Беня Владимира Петровича (первого заместителя главы ГКА)", - написал Мельничук.

Напомним:

Кабинет министров на заседании 9 декабря уволил Владимира Тафтая с должности председателя Государственного космического агентства.

Тафтай возглавлял Агентство с февраля 2021 года, когда был назначен на эту должность по "карантинной" процедуре вне конкурса. Позже, в августе того же года, правительство переназначило Владимира Тафтая председателем Государственного космического агентства по результатам конкурса.

Экономическая правда