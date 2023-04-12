Италия установила для OpenAI дедлайн до конца апреля, чтобы удовлетворить требования по ChatGPT

Итальянское агентство по защите данных в среду установило для компании OpenAI крайний срок до конца апреля, чтобы удовлетворить требования по защите данных и конфиденциальности для возобновления работы ее чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT в стране.

Об этом пишет Reuters.

31 марта компания OpenAI отключила ChatGPT в Италии после того, как регулятор временно ограничил его работу и начал расследование подозрения в нарушении правил конфиденциальности.

Итальянское агентство обвинило OpenAI в том, что компания не проверила возраст пользователей ChatGPT, и раскритиковало "отсутствие какой-либо правовой базы", которая оправдывает массовый сбор и хранение персональных данных.

В своем заявлении в среду регулятор изложил ряд "конкретных" требований, которые должны быть выполнены до конца этого месяца.

"Только в этом случае власти приостановят временные ограничения на использование данных итальянских пользователей ... и ChatGPT снова станет доступным в Италии", - говорится в заявлении.

Италия была первой западноевропейской страной, которая выступила против OpenAI, но стремительное развитие технологии привлекло внимание законодателей и регуляторов в нескольких странах.

Многие эксперты считают, что для регулирования ИИ нужны новые правила из-за его потенциального влияния на национальную безопасность, рабочие места и образование.

Напомним:

Итальянское агентство по защите данных начало расследование в отношении чат-бота ChatGPT компании OpenAI из-за подозрения в нарушении правил сбора данных.

Администрация Байдена исследует возможные меры для регулирования систем искусственного интеллекта (ИИ), например - ChatGPT, поскольку возникают вопросы относительно его влияния на национальную безопасность и образование.

Компания-разработчик чат-бота ChatGPT OpenAI предложит до 20 тысяч долларов пользователям, которые сообщат об уязвимостях в ее системах искусственного интеллекта.

Читайте также: Корифей Кремниевой долины: история "отца" ChatGPT Сема Альтмана

Война чат-ботов. Как ChatGPT пошатнул гегемонию Google

GPT-4 больше и лучше ChatGPT, но OpenAI не объясняет, почему. Что известно о новой модели?

Экономическая правда