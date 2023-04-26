Все разделы
Укр / Рус

Итальянское агентство SACE выделит дополнительный миллиард евро для Украины - Шмыгаль

Среда, 26 апреля 2023, 15:31 - Анастасия Жарикова

Экспортно-кредитное агентство Италии SACE готово возобновлять работу с Украиной, что является очень важным сигналом для итальянского бизнеса и кроме ранее анонсированных 500 миллионов выделит дополнительно 1 миллиард евро в поддержку торгово-финансовых операций.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на брифинге в Риме, передает Интерфакс-Украина.

"Вдобавок к линии 500 млн евро агентство готово, по нашим данным, выделить еще 1 млрд евро, чтобы поддержать торгово-финансовые операции, в том числе в сфере здравоохранения и инфраструктуры", - сказал глава Кабмина.

Шмыгаль добавил, что итальянское финансовое учреждение развития SIMEST поддержит инвестиции итальянских компаний в восстановление Украины через инструменты экспортных кредитов, льготное кредитование и прямые инвестиции.

Премьер-министр Италии Джорджи Мэлони добавила, что правительство Италии будет поддерживать частный сектор, сотрудничество между предприятиями двух стран.

Кроме этого она подчеркнула, что восстановление Украины – дело всей Европы.

"Сейчас инвестировать в Украину – это не риск, на мой взгляд, а одна из самых дальновидных инвестиций, которые можно сделать сегодня", – заявила премьер Италии.

Украина Италия финансы война
Материалы по теме
Полезные ископаемые Украины стоят около $15 триллионов - Forbes 25 апреля 2023, 16:06
Польша расширит список портов для транзита зерна из Украины 24 апреля 2023, 16:21
Украинский производитель вездеходов Sherp запускает завод в Турции 24 апреля 2023, 15:27
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте