Итальянское агентство SACE выделит дополнительный миллиард евро для Украины - Шмыгаль

Экспортно-кредитное агентство Италии SACE готово возобновлять работу с Украиной, что является очень важным сигналом для итальянского бизнеса и кроме ранее анонсированных 500 миллионов выделит дополнительно 1 миллиард евро в поддержку торгово-финансовых операций.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на брифинге в Риме, передает Интерфакс-Украина.

"Вдобавок к линии 500 млн евро агентство готово, по нашим данным, выделить еще 1 млрд евро, чтобы поддержать торгово-финансовые операции, в том числе в сфере здравоохранения и инфраструктуры", - сказал глава Кабмина.

Шмыгаль добавил, что итальянское финансовое учреждение развития SIMEST поддержит инвестиции итальянских компаний в восстановление Украины через инструменты экспортных кредитов, льготное кредитование и прямые инвестиции.

Премьер-министр Италии Джорджи Мэлони добавила, что правительство Италии будет поддерживать частный сектор, сотрудничество между предприятиями двух стран.

Кроме этого она подчеркнула, что восстановление Украины – дело всей Европы.

"Сейчас инвестировать в Украину – это не риск, на мой взгляд, а одна из самых дальновидных инвестиций, которые можно сделать сегодня", – заявила премьер Италии.