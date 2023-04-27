Зерновая блокада: НБУ прогнозирует снижение экспорта агропродукции на $200 млн во ІІ квартале

Нацбанк снизил прогноз экспорта украинского продовольствия во втором квартале на 200 млн долл из-за действий по блокаде украинской агропродукции со стороны некоторых европейских стран.

Об этом сообщил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук во время пресс-брифинга.

Регулятор скорректировал прогноз из-за принятых в апреле решений Польши, Венгрии, Словакии и Болгарии запретить экспорт украинского зерна. Однако на следующие периоды Нацбанк продолжает придерживаться базового прогноза.

"Конечно, потери экспорта в страны-соседи, которые ввели соответствующие ограничения, будут больше, но мы также учитывали возможности переориентации на другие страны, в том числе и за счет использования "зернового коридора", – сказал Николайчук.

В то же время, на третий-четвертый кварталы этого года НБУ дополнительных потерь не закладывал, предусматривая развитие по январскому базовому сценарию, в котором заложена нормальная работа "зернового коридора" на протяжении всего времени.

Напоминаем:

В настоящее время пять стран ЕС, Польша, Болгария, Румыния, Словакия и Венгрия до 30 июня запретили импорт украинского продовольствия, прежде всего – зерна. Сначала Польша запретила и транзит украинского зерна своей территории, однако в конце прошлой недели транзит все же был разблокирован.