Зернова блокада: НБУ прогнозує зниження експорту агропродукції на $200 млн в ІІ кварталі

Нацбанк знизив прогноз експорту українського продовольства у другому кварталі на 200 млн дол через дії з блокади української агропродукції з боку деяких європейських країн.

Про це повідомив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук під час пресбрифінгу.

Регулятор скорегував прогноз через прийняті в квітні рішення Польщі, Угорщини, Словаччини та Болгарії заборонити експорт українського зерна. Проте на наступні періоди Нацбанк продовжує дотримуватися базового прогнозу.

"Звичайно, втрати експорту до країн-сусідів, які запровадили відповідні обмеження, будуть більшими, але ми також враховували можливості переорієнтації на інші країни, зокрема і за рахунок використання "зернового коридору", – сказав Ніколайчук.

Водночас, на третій-четвертий квартали цього року НБУ додаткових втрат не закладав, передбачаючи розвиток за січневим базовим сценарієм, у якому закладено нормальну роботу "зернового коридору" протягом усього часу.

Нагадуємо:

Наразі п’ять країн ЄС, Польща, Болгарія, Румунія, Словаччина та Угорщина до 30 червня заборонили імпорт українського продовольства, передусім – зерна. Спершу Польща заборонила і транзит українського збіжжя своєю територію, проте наприкінці минулого тижня транзит все ж було розблоковано.