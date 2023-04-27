НБУ существенно улучшил прогноз роста ВВП Украины в этом году: что способствовало

Национальный банк улучшил прогноз восстановления экономики Украины в этом году с 0,3% до 2%, учитывая быстрое восстановление энергосистемы.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Экономика уже в этом году вернется к росту, который ускорится в последующие годы на фоне заложенного в прогноз снижения рисков безопасности", - констатируют в регуляторе.

Учитывая быстрое восстановление энергетической системы, а также мягкую фискальную политику, прогноз экономического роста в 2023 году улучшен с 0,3% до 2,0%.

Существенных дефицитов электроэнергии в дальнейшем не предусматривается, за исключением локальных и ситуативных дефицитов во втором полугодии. Вместе с тем увеличение расходов бюджета на фоне значительных объемов международной финансовой помощи поддержит экономическую активность и потребление.

"Снижение рисков безопасности со следующего года, которое допускается в базовом сценарии прогноза НБУ, будет способствовать ускорению экономического роста - до 4,3% в 2024 году и до 6,4% в 2025 году", - добавили в Нацбанке.

Деокупация территорий и полноценное открытие черноморских портов позволит постепенно увеличить промышленное производство и нарастить урожаи.

Также ожидается расширение внутреннего спроса благодаря возвращению части вынужденных мигрантов.

В НБУ отмечают, что основным предположением прогноза по-прежнему является сохранение высоких рисков безопасности до начала 2024 года.

"Длительный срок военных действий и их более высокая интенсивность могут оказать существенное негативное влияние на экономическую активность, а также привести к ухудшению инфляционных и курсовых ожиданий. Это будет создавать дополнительные вызовы для макрофинансовой устойчивости", - пояснили в регуляторе.

Напоминаем:

Национальный банк на заседании в четверг, 27 апреля, принял решение сохранить учетную ставку на уровне 25%.

Экономическая правда