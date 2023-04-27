"Не помогает переговорам с партнерами": в НБУ прокомментировали возврат надбавок военным

Инициатива о возвращении выплат 30 тысяч гривен военным не помогают Украине в переговорах о помощи с международными партнерами, в частности МВФ.

Об этом рассказал глава НБУ Андрей Пышный во время пресс-брифинга.

В макропрогнозе НБУ одним из рисков продления войны определено увеличение бюджетных расходов.

По предварительным подсчетам, возврат выплат 30 тысяч гривен военным по предварительным подсчетам приведет к дополнительным расходам госбюджета в 100-120 млрд грн.

"Конечно оно не дает положительной коннотации в наших разговорах с международными партнерами. Собственно поэтому все (стейкхолдеры и участники переговорного процесса) сегодня понимают, что реализация этого решения достаточно существенно подвесит в данном случае договоренности по меморандуму с МВФ", - прокомментировал Пышный.

Он добавил, что это решение пока не реализовано, продолжается юридический процесс. А о его влиянии можно будет говорить уже после его реализации.

"Сейчас мы остаемся благосклонными именно к тому сценарию и тем договоренностям, которые были закреплены на уровне меморандума с МВФ.

Напоминаем:

Международный валютный фонд изучает принятую парламентом поправку, возвращающую военным выплаты в 30 тыс грн за счет ограничения выплат в государственных органах и на госпредприятиях.

Экономическая правда