НБУ оценит устойчивость крупнейших банков

Национальный банк начинает оценку устойчивости банков и банковской системы для определения реального состояния банковского сектора.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что в условиях военного времени эта оценка в 2023 году будет иметь ряд особенностей. Оценка устойчивости будет осуществляться по состоянию на 1 апреля текущего года в три этапа.

Первый – будет включать оценку качества активов и приемлемости обеспечения по кредитным операциям, а также проверку оценки стоимости имущества, полученного банком в залог, и расчет нормативов достаточности капитала.

Второй этап предусматривает экстраполяцию результатов оценки качества активов и приемлемости обеспечения на кредитные операции банка, которые не попали в выборку на первом этапе.

Третий – оценку показателей деятельности банка по базовому сценарию и определение необходимых уровней нормативов достаточности капитала. Техническое задание и модель оценки прогнозных показателей деятельности банка будет отдельно обнародованы на страницах официального интернет-представительства Национального банка.

В 2023 году оценку будут проходить 20 банков. Это финучреждения, которые являются лидерами по совокупности показателей объема взвешенных на риск-активов, депозитов и кредитов физических лиц. Общий размер чистых активов этих банков составляет более 90% активов банковской системы.

Результаты оценки устойчивости банков и банковской системы Украины, осуществленной в 2023 году, будут обнародованы до 31 марта 2024 года.

Напомним, что проведение оценки текущей ситуации в банковской системе и получения информации для определения приоритетов банковского надзора предусмотрены Меморандумом с Международным валютным фондом об экономической и финансовой политике от 24 марта 2023 года.

Экономическая правда