10 и 7,5 лет тюрьмы: ВАКС огласил приговор по делу о растрате зерна на 56 миллионов

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) признал виновными в растрате зерна на 56 млн грн бывшего директора и экс-начальника элеватора ГП "Луцкое КХП №2".

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

Отмечается, что приговор вынесли судьи ВАКС Виктор Ногачевский, Игорь Строгий и Маркиян Галабала.

Так, по версии обвинения, ПАО "Аграрный фонд" (100% акций принадлежат государству) в ноябре 2013 года передал зерно на ответственное хранение в Луцкий комбинат хлебопродуктов №2.

"Его тогдашний руководитель Степан Москвич без получения разрешения Аграрного фонда отгрузил зерно коммерческим структурам, которые не оплатили его стоимость. Отгрузку обеспечил на тот момент начальник элеватора Леонид Тимофеюк.

В результате этих действий с элеватора вывезли более 26 тысяч тонн зерна, которое принадлежало ПАО "Аграрный фонд", что нанесло более 56 млн грн убытков", - говорится в сообщении.

Экс-директору "Луцкого КХП №2" Степану Москвичу назначили 10 лет заключения, а экс-начальнику элеватора Леониду Тимофиюку - 7,5 лет заключения.

"После отбытия заключения оба также не смогут три года претендовать на должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций.

По приговору суда, у Москвича конфискуют все его имущество (более 50 объектов недвижимости, корпоративные права 6 юридических лиц и автомобиль BMW X5), а у Тимофеюка - часть имущества", - добавили в ЦПК.

При этом приговор может быть обжалован в течение 30 дней в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда.

Экономическая правда