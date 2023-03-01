"Нафтогаз" не будет брать на себя долги облгазов перед Оператором ГТС на 17 миллиардов – Чернышов
ООО "Газораспределительные сети Украины" ("Газсети"), которые должны стать операторами газораспределительных сетей вместо нынешних облгазов, не будут брать на себя долги облгазов перед Оператором ГТС Украины.
Об этом заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов во время стрима Business Breakfast Forbes, пишет "Интерфакс-Украина".
По словам Чернышова, этот вопрос должен быть решен на законодательном уровне в рамках взаиморасчетов.
"Газораспределительные сети Украины" не будут брать на себя и не будут забирать частные долги. Этот вопрос должен быть решен в рамках тех законодательных инициатив и законов, которые сейчас фактически разработаны", - сказал он.
"Есть вопрос взаиморасчетов, которые должны состояться и фактически осуществить списание этой задолженности, но расчеты должны состояться. Должна быть соответствующая транспарентная верификация этих долгов, это роль НКРЭКУ и сотрудничество с облгазами", - добавил глава "Нафтогаза".
Напомним:
"Нафтогаз" в январе 2023 года начал интегрировать "Днепрогаз" и "Харьковгаз" в свою структуру, в частности, путем смены менеджмента.
Как писала ЭП, руководство "Оператора ГТС" (ОГТС) предупреждает, что национализация по выбранной "Нафтогазом" модели грозит ОГТС 17-миллиардными убытками и банкротством.
"Главной проблемой остаются гарантированные многомиллиардные убытки "Оператора ГТС". Его интересы в этой истории решили не учитывать, хотя о рисках власть была проинформирована.
Зная о планах "Нафтогаза", директор ОГТС в декабре написал письма Кабинету министров, Минэнерго, Нацкомиссии по тарифам, Офису президента и СНБО, в которых предупредил о возможных негативных последствиях.
Суть документа в том, что запущенный в такой форме процесс грозит ОГТС потерей 16,8 млрд грн. Указанная сумма - долги облгазов перед "Оператором ГТС", которые, судя по всему, власть решила просто "простить", - говорилось в статье ЭП.
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Экономическая правда