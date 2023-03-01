"Нафтогаз" не братиме на себе борги облгазів перед Оператором ГТС на 17 мільярдів – Чернишов

ТОВ "Газорозподільні мережі України" ("Газмережі"), які мають стати операторами газорозподільчих мереж замість нинішніх облгазів, не братимуть на себе боргів облгазів перед Оператором ГТС України.

Про це заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов під час стріму Business Breakfast Forbes, пише "Інтерфакс-Україна".

За словами Чернишова, це питання має бути вирішене на законодавчому рівні в рамках взаєморозрахунків.

"Газорозподільні мережі України" не братимуть на себе та не забиратимуть приватні борги. Це питання має бути вирішене в рамках тих законодавчих ініціатив та законів, які зараз фактично розроблені", - сказав він.

"Є питання взаєморозрахунків, які мають відбутися і фактично здійснити списання цієї заборгованості, але розрахунки мають відбутися. Має бути відповідна транспарентна верифікація цих боргів, це роль НКРЕКП та співпраця з облгазами", - додав голова "Нафтогазу".

Нагадаємо:

"Нафтогаз" у січні 2023 року почав інтегрувати "Дніпрогаз" та "Харківгаз" у свою структуру, зокрема, шляхом зміни менеджменту.

Як писала ЕП, керівництво "Оператора ГТС" (ОГТС) попереджає, що націоналізація за обраною "Нафтогазом" моделлю загрожує ОГТС17-мільярдними збитками і банкрутством.

"Головною проблемою залишаються гарантовані багатомільярдні збитки "Оператора ГТС". Його інтереси в цій історії вирішили не враховувати, хоча про ризики влада була поінформована.

Знаючи про плани "Нафтогазу", директор ОГТС у грудні написав листи Кабінету міністрів, Міненерго, Нацкомісії з тарифів, Офісу президента та РНБО, у яких попередив про можливі негативні наслідки.

Суть документа в тому, що запущений у такій формі процес загрожує ОГТС втратою 16,8 млрд грн. Вказана сума – борги облгазів перед "Оператором ГТС", які, судячи з усього, влада вирішила просто "пробачити", - йшлося у статті ЕП.

Читайте детальніше: "Нафтогаз" забирає газові мережі Фірташа, але робить це без поваги до "Оператора ГТС". Що відбувається?

Економічна правда