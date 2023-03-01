"Нафтогаз" за год получил убытков почти на 40 миллиардов: в компании назвали причину
"Нафтогаз", по предварительным результатам 2022 года, задекларирует убыток в пределах 40 млрд грн.
Об этом в эфире "Business Breakfast с Владимиром Федориным" заявил глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов, пишет Forbes.
По его словам, среди причин убытков - рост дебиторской задолженности от государства, которая на конец года составляла около 270 млрд грн.
Чернышов рассказал, что основная дебиторская задолженность перед "Нафтогазом" включает три составляющие: разница в тарифах (36 млрд грн), задолженность облгазов и газсбытов (76 млрд грн) и специальные обязательства за 2022-2023 годы (158 млрд грн).
"Совокупно мы приближаемся к сумме 300 млрд грн, что является значительной частью государственного бюджета Украины, если откровенно говорить. Эту разницу кто-то когда-то должен компенсировать", - признал глава "Нафтогаза".
"Долги накапливаются, я должен создавать определенный резерв в финансовом учете", - заявил Чернышов.
При этом он отказался назвать сумму выручки. "Выручка оценивается в сотнях миллиардов гривен", - резюмировал глава НАК.
Чернышов также выразил уверенность в успешной реструктуризации еврооблигаций компании 2022 и 2026 годов.
"Нафтогаз" находится в дефолте по евробондам, определенным обязательствам, которые сейчас активно реструктуризирует, предлагая бондхолдерам очень интересные условия, и они имеют мотивацию в виде дополнительных платежей, чтобы пойти на реструктуризацию. Мы достигнем этого, я не вижу в этом проблем", - сказал он.
Напомним:
НАК "Нафтогаз Украины" в первом полугодии 2022 года понес 57,16 миллиарда гривен убытков.
Экономическая правда