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"Нафтогаз" за год получил убытков почти на 40 миллиардов: в компании назвали причину

Среда, 1 марта 2023, 16:45 - Алексей Павлыш

"Нафтогаз", по предварительным результатам 2022 года, задекларирует убыток в пределах 40 млрд грн.

Об этом в эфире "Business Breakfast с Владимиром Федориным" заявил глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов, пишет Forbes.

По его словам, среди причин убытков - рост дебиторской задолженности от государства, которая на конец года составляла около 270 млрд грн.

Чернышов рассказал, что основная дебиторская задолженность перед "Нафтогазом" включает три составляющие: разница в тарифах (36 млрд грн), задолженность облгазов и газсбытов (76 млрд грн) и специальные обязательства за 2022-2023 годы (158 млрд грн).

"Совокупно мы приближаемся к сумме 300 млрд грн, что является значительной частью государственного бюджета Украины, если откровенно говорить. Эту разницу кто-то когда-то должен компенсировать", - признал глава "Нафтогаза".

"Долги накапливаются, я должен создавать определенный резерв в финансовом учете", - заявил Чернышов.

При этом он отказался назвать сумму выручки. "Выручка оценивается в сотнях миллиардов гривен", - резюмировал глава НАК.

Чернышов также выразил уверенность в успешной реструктуризации еврооблигаций компании 2022 и 2026 годов.

"Нафтогаз" находится в дефолте по евробондам, определенным обязательствам, которые сейчас активно реструктуризирует, предлагая бондхолдерам очень интересные условия, и они имеют мотивацию в виде дополнительных платежей, чтобы пойти на реструктуризацию. Мы достигнем этого, я не вижу в этом проблем", - сказал он.

Напомним:

НАК "Нафтогаз Украины" в первом полугодии 2022 года понес 57,16 миллиарда гривен убытков.

Экономическая правда

Нафтогаз убытки
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