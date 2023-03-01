"Нафтогаз" за год получил убытков почти на 40 миллиардов: в компании назвали причину

"Нафтогаз", по предварительным результатам 2022 года, задекларирует убыток в пределах 40 млрд грн.

Об этом в эфире "Business Breakfast с Владимиром Федориным" заявил глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов, пишет Forbes.

По его словам, среди причин убытков - рост дебиторской задолженности от государства, которая на конец года составляла около 270 млрд грн.

Чернышов рассказал, что основная дебиторская задолженность перед "Нафтогазом" включает три составляющие: разница в тарифах (36 млрд грн), задолженность облгазов и газсбытов (76 млрд грн) и специальные обязательства за 2022-2023 годы (158 млрд грн).

"Совокупно мы приближаемся к сумме 300 млрд грн, что является значительной частью государственного бюджета Украины, если откровенно говорить. Эту разницу кто-то когда-то должен компенсировать", - признал глава "Нафтогаза".

"Долги накапливаются, я должен создавать определенный резерв в финансовом учете", - заявил Чернышов.

При этом он отказался назвать сумму выручки. "Выручка оценивается в сотнях миллиардов гривен", - резюмировал глава НАК.