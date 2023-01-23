"Нафтогаз" забирает газовые сети Фирташа, но делает это без уважения к "Оператору ГТС". Что происходит?

На початку року "Нафтогаз" почав фінальний наступ на залишки газового бізнесу Дмитра Фірташа.

Після того, коли держкомпанія без особливих зусиль відібрала у компанії-постачальника олігарха, близько 8 мільйонів клієнтів, черга дійшла і до облгазів, які займаються розподілом блакитного палива.

Минулого тижня бізнесмен уже втратив фізичний контроль над газовими мережами у двох областях – Харківській та Дніпропетровській. У Фірташа це назвали рейдерським захопленням, "Нафтогаз" відповів, що все в межах закону.

Очевидно, що рішення про черговий акт деолігархізації ухвалено на найвищому рівні і коли прийдуть за рештою компаній, яких залишилось 18 – питання часу. Це може статись в найближчі тижні або місяці.

Утім постраждає від цього процесу не тільки Фірташ, а й державна компанія "Оператор ГТС", яка відповідає за прокачування газу до Європи, та від роботи якої залежить, чи потрапить газ в домівки українців під час найскладнішого опалювального сезону.

Керівництво Оператора попереджає, що націоналізація за обраною "Нафтогазом" моделлю загрожує ОГТСУ мільярдними збитками та у підсумку приведе його до банкрутства.

Через що держава може втратити майже 17 млрд гривень та чим незадоволений Оператор ГТС?

Спроба номер один

Вперше про плани передати 26 облгазів (20 з яких контролювала компанія Фірташ, решту – інші дрібні гравці – ЕП.) під контроль державного "Нафтогазу" стало відомо у травні минулого року.

Підставою для такого рішення стала справа Державного бюро розслідувань щодо стягнення орендної плати з облгазів за право користування газовими мережами. Збитки держави слідчі оцінили майже в 1,5 млрд грн.

Однак менеджери Фірташа одразу заявили про незаконність такого рішення та оскаржили його в суді і, принаймні, до кінця минулого року РГК зберегла оперативний контроль над активами.

Незадовго до своєї відставки з "Нафтогазу" це визнав і Юрій Вітренко.

"Було ухвалене рішення передати облгази в управління "Нафтогазу", але це рішення поки не реалізоване", – зазначив він у вересні. За словами Вітренка, компанія зустріла спротив з боку менеджерів РГК.

"Робота триває. Поки що ми не можемо сказати, що вже почали управляти і реально контролювати ці облгази Фірташа", – підсумував він.

Ключовою проблемою на цьому шляху стали судові позови РГК та опір менеджерів Фірташа. Після минулорічних невдалих спроб "Нафтогаз" вирішив змінити тактику і поновити наступ.

ТОВ "Газорозподільні мережі України"

Для інтеграції арештованих пакетів облгазів у вересні "Нафтогаз" створив нову ТОВку – "Газорозподільні мережі України" (ГРМУ). Її очолив відомий у Дніпрі адвокат Денис Миргородський.

Засновником компанії із 100% часткою стала "дочка" "Нафтогазу" – компанія "Газ України". Як пише видання "Наші гроші", яке спеціалізується на виявленні корупції в держзакупівлях, така структура власності несе в собі корупційні ризики та дозволить в майбутньому виводити гроші з компанії через тендери.

"Ця ТОВка взагалі не буде тендеритися в Prozorro, бо наші депутати постановили: якщо твій засновник не держава, а компанія, що належить державі, то ти вважаєшся не замовником у розумінні закону.

Ти можеш купувати у кого хочеш, що хочеш і за скільки хочеш, і навіть не показувати ціни", – розповідає журналіст "НГ" Юрій Ніколов.

За його словами, єдине, що може не допустити негативного розвитку подій – це політична воля перших осіб держави, виражена в увазі правоохоронців.

Але проблема непрозорого виведення грошей з нової структури якщо і постане, то лише в майбутньому. Наразі ж керівництво новоствореного ГРМУ зосереджено на іншому важливому завданні – зібрати всі газові мережі під "одним дахом". Як це відбуватиметься?

З технічного боку процес наступний: "Газмережі" реєструють нову філію в регіоні, де зареєстрований облгаз, НКРЕ видає їй ліцензію на здійснення діяльності, паралельно анулює таку ліцензію для облгазу та передає необхідне обладнання в користування новій філії.

У грудні схему вже обкатали на "Кировоградгазі", який ще з 2017 року повністю контролюється "Нафтогазом".

За три дні до Нового року ГРМУ відзвітувало про успішне завершення процесу передачі активу до нової ТОВки, однак проблема в тому, що тут "Нафтогаз" вирішив закрити очі на інтереси "Оператора ГТС", який від цієї перестановки отримає 268 млн грн збитків.

Звідки взявся борг? За словами ексдиректора Оператора ГТС Сергія Макогона, проблеми з розрахунками між ОГТСУ та облгазами почали виникати у 2021 році, коли швидко зросли ціни на газ.

"Нафтогаз просто відмовився продавати газ на технологічні потреби навіть своїм облгазам, тож "Кіровоградгаз" просто без оплати відбирав газ із ГТС. (так само вчинили і інші облгази – ЕП).

Фактично зараз шляхом створення "Газмереж" вони просто відмовились вирішувати проблему заборгованості, яку перед Оператором створили менеджери того ж "Нафтогазу" у 2021-2022 роках", – каже Макогон.

Утім, 268 млн грн – це тільки вершина айсберга. Уже найближчим часом гарантовані збитки ОГТСУ зростуть в десятки разів, і влада про це знає.

Фірташ – наступний. Платить знову ОГТСУ

Передача "Кировоградгазу" новоствореній ТОВці – за великим рахунком формальність, оскільки цей облгаз і так контролював "Нафтогаз". Це лише перший етап, а наступний – це газові мережі Фірташа. І на цьому тижні цей процес стартував.

В понеділок РГК звинуватила "Нафтогаз" у спробі змінити правління у "Дніпрогазі" та "Харківгазі" і таким чином здійснити "рейдерське захоплення" зазначених компаній. Усе відбувалось за силової підтримки співробітників поліції. "Нафтогаз" своєю чергою наголосив, що все відбувається в рамках закону.

Правління таки було змінене. Новими керівниками компаній стали особи із газовим минулим, які понад 10 років тому працювали у Фірташа, а до цього – на младоолігарха Сергія Курченка, який втік з країни в 2014 році після Революції Гідності, та на російського олігарха Віктора Вексельберга.

Кадри Курченка та Вексельберга

Крісло очільника "Дніпрогазу" зайняв Богдан Поп'юк, який в 2004-2013 роках працював в "Житомиргазі", "Миколаївгазі", "Запоріжгазі", також – очолював "Івано-Франківськгаз".

На той момент частина цих облгазів входила до групи "Ренова" росіянина Вексельберга, який продав їх Фірташу в 2012 році.

В 2010-2013 роках Поп'юк був директором "Газ Украина 2020" та працював заступником керівника в "Лідергазі". Ці компанії своєю чергою входили до імперії Курченка.

Директором "Харківгазу" став Анатолій Бистрай, який в 2009-2012 роках керував "Криворіжгазом". Тоді він також належав Вексельбергу, а згодом увійшов до РГК Фірташа.

Також Бистрай з 2017 року входив в полтавський осередок партії Сергія Тарути "Основа".

Попри зміну керівництва у двох компаніях "Газмережі" поки не поспішають звітувати про успішний перехід активів під контроль держави, як було у випадку з "Кіровоградгазом".

За даними співрозмовників ЕП в "Нафтогазі", це пов’язано з тим, що проведену минулого тижня операцію успішною назвати важко.

"Таке враження, що вони взагалі не готувались, не розробляли план на випадок форс-мажорів. У підсумку зайшли на підприємство, але РГК відключило білінг і вони не можуть отримати дані про відбір газу. Фактично підприємства вони не контролювали", – зазначив він.

"Коли ми свого часу заходили на "Донецькоблгаз" (до цього контролювався менеджерами Курченка – ЕП), то все прораховували заздалегідь. І тому він одразу і без зайвих проблем перейшов під контроль "Нафтогазу". В цьому ж випадку все виявилось не так просто. Чим усе закінчиться – побачимо, але початок такий собі", - каже співрозмовник ЕП.

Багатомільярдні борги зависли в повітрі

Утім головною проблемою лишаються гарантовані багатомільярдні збитки Оператора ГТС, чиї інтереси в цій історії вирішили не враховувати. Хоча про ризики влада була поінформована заздалегідь. І не один раз.

Знаючи про плани "Нафтогазу", чинний директор ОГТСУ ще у грудні написав листа на Кабінет міністрів, Міненерго, Нацкомісію з тарифів, Офіс президента та РНБО, в якому попередив про можливі негативні наслідки.

Суть документа в тому, що запущений в такій формі процес загрожує ОГТСУ втратою 16,8 млрд гривень. Вказана сума – борги облгазів перед Оператором ГТС, які, судячи з усього, влада вирішила просто "пробачити".

"Припинення дії договорів експлуатації газорозподільних систем або їх складових з Операторами ГРМ (облгазами – ЕП) та наступне анулювання ліцензій, викликає побоювання щодо того, що борги облгазів перед Оператором ГТС не будуть погашені", – наголошує в листі керівник ОГТСУ Павел Станчак.

Навіть якщо Україна готова змиритись зі списанням майже 17 млрд гривень боргів, проблему це жодним чином не вирішує і в майбутньому подібна ситуація може повторитися не раз.

Ключова причина у тому, що влада не хоче вдаватись до складних системних рішень.

"Ніхто не хоче вирішувати проблему системно. Це дуже небезпечно, тому що через 2-3 роки можна накопичити в рази більше боргів, провернути ще одну таку "передачу" на нову ТОВку і знову не платити", – обурюється Макогон.