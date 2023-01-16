В двух облгазах Фирташа обыски. В РГК говорят о попытке "рейдерского захвата"

В понедельник, 16 января, в компаниях "Днепрогаз" и "Харьковгаз", входящих в группу РГК Дмитрий Фирташ, проходят следственные действия Национальной полиции.

Об этом сообщают собеседники ЭП.

В самой компании заявили, что чиновники "Нафтогаза" пытались провести собрание акционеров с целью сменить председателя и членов правления "Харьковгаза" и "Днепрогаза". Такие действия в РГК расценивают как попытку рейдерского захвата.

"Сообщаем всем клиентам и партнерам, что каких-либо изменений в правлении АО "Харьковгаз" и АО "Днепрогаз" не проводило и полномочиями новых членов правления не наделяло. Полагаем, что попытки рейдерского захвата предприятия критической инфраструктуры могут привести к дестабилизации ситуации в прифронтовом регионе, а также создают напряженную атмосферу в трудовом коллективе", – констатируют в компании.

В НАК "Нафтогаз Украины" эту ситуацию пока не прокомментировали.

Напоминаем:

В конце мая 2022 по ходатайству ДБР суд передал в управление АРМА арестованные частные корпоративные права на 26 областных и городских операторов газораспределительных систем.

Основанием для такого решения стало дело Государственного бюро расследований по взысканию арендной платы с облгазов за право пользования газовыми сетями. Ущерб государству оценили почти в 1,5 млрд грн.

В сентябре эксглава правления "Нафтогаза" подтвердил, что решение о передаче облгазов в управление НАК было принято, но не реализовано из-за сопротивления РГК.

В сентябре НАК "Нафтогаз Украины" зарегистрировал ООО "Газораспределительные системы Украины" (ГРСУ), основным видом деятельности которого указано распределение газообразного топлива через местные (локальные) трубопроводы.

Операторы распределения газа АО "Харьковгаз" и АО "Днепрогаз" входят в группу "Региональная газовая компания", которую связывают с Дмитрием Фирташем. Группа распределяет около 70% газа по всей стране.

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