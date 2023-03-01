Апелляция ВАКС назначила Коболеву залог в 229 миллионов

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Апелляция ВАКС отменила предыдущее решение суда о признании необоснованным ходатайства САП о заключении под стражу бывшего главы правления "Нафтогаза" Андрея Коболева и назначила залог в 229 млн грн. Об этом Коболев сообщил в Facebook. "Апелляция ВАКС отменила предыдущее решение и назначила залог в около 230 млн. грн. Пока думаю, что с этим делать, комментировать больше не буду", - написал Коболев. "Такое решение приняли судьи апелляции Валерия Черная, Олег Павлишин и Андрей Никифоров. Это означает, что следственный судья ранее принял незаконное решение и его отменили, а подозрение от антикоррупционных органов Андрею Коболеву является обоснованным. Также избрание меры пресечения свидетельствует о наличии рисков того, что Коболев может влиять или препятствовать расследованию. В частности его обязали воздержаться от общения со свидетелями в производстве", - добавляет Центр противодействия коррупции. Как заявили в САП, решением апелляционного суда к Коболеву применили меру пресечения в виде залога в размере 229,248 млн грн.

Также на подозреваемого возложены следующие обязанности:

прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору и суду;

не отлучаться из г. Киева без разрешения детектива, прокурора или суда;

сообщать прокурору, детективу или суду об изменении своего места жительства;

воздерживаться от общения с другими подозреваемыми по делу и свидетелями;

сдать на хранение в соответствующий орган паспорт (паспорта) для выезда за границу.

По решению суда Коболев должен внести средства в течение 5 дней с момента провозглашения решения.

Срок действия обязанностей - 2 месяца.

Напомним:

Ранее судья Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) признал необоснованным ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) о заключении под стражу бывшего председателя правления "Нафтогаза" Андрея Коболева.

Судья решил, что сторона обвинения не смогла доказать, что Коболев злоупотреблял служебным положением и ввел в заблуждение наблюдательный совет "Нафтогаза", чтобы выплатить себе премию в размере, который выходил за пределы, установленные действующим законодательством.

Кроме того, суд не увидел риска в том, что Коболев может пытаться покинуть Украину или препятствовать следствию.

18 января НАБУ и САП сообщили Коболеву о подозрении в присвоении более 229 млн грн в 2018 году.

По данным НАБУ, Коболев незаконно начислил себе 261 млн грн на основании решения наблюдательного совета о выплате ему премии за экстраординарные достижения. Эта выплата была частью премий, начисленных руководству компании в мае 2018 года за историческую победу "Нафтогаза" над российским "Газпромом" в Стокгольмском арбитражном суде.

23 января 2023 года ВАКС отказался удовлетворить ходатайство детектива НАБУ о взятии под стражу Коболева.

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Экономическая правда