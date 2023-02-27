Россия прекратила экспорт нефти в Польшу по трубопроводу "Дружба"

Россия прекратила поставки нефти в Польшу после того, как "Транснефть" не получила документов, необходимых для вывоза нефти из страны.

Об этом сообщает Bloomberg.

Спикер "Транснефти" Игорь Демин сообщил, компания не посылала заказы на отгрузку и транзитную оплату. По его словам, график погрузки оператора трубопровода также был изменен, чтобы исключить потоки на польские НПЗ.

Для доставки нефти на внешние рынки "Транснефти" нужен экспортный план, утвержденный Минэнерго России, и заказ на отгрузку от нефтедобывающих компаний.

В субботу крупнейшая нефтяная компания Польши PKN Orlen SA заявила, что неожиданно перестала получать нефть из-за северной части нефтепровода "Дружба". Потоки на этот месяц были запланированы на уровне около 220 тыс тонн — примерно 58 тыс баррелей в сутки - более чем наполовину меньше, чем в январе.

PKN Orlen заявила в понедельник, что не имеет никаких прямых деловых или коммерческих отношений с "Транснефтью", а имеет соглашение о поставках с российским нефтедобывающим ПАО "Татнефть", которое пользуется услугами "Транснефти" для доставки сырой нефти иностранным покупателям.

В "Татнефти" не ответили на запрос прокомментировать отсутствие заказов на поставки в Польшу.