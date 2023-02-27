Россия прекратила экспорт нефти в Польшу по трубопроводу "Дружба"
Россия прекратила поставки нефти в Польшу после того, как "Транснефть" не получила документов, необходимых для вывоза нефти из страны.
Об этом сообщает Bloomberg.
Спикер "Транснефти" Игорь Демин сообщил, компания не посылала заказы на отгрузку и транзитную оплату. По его словам, график погрузки оператора трубопровода также был изменен, чтобы исключить потоки на польские НПЗ.
Для доставки нефти на внешние рынки "Транснефти" нужен экспортный план, утвержденный Минэнерго России, и заказ на отгрузку от нефтедобывающих компаний.
В субботу крупнейшая нефтяная компания Польши PKN Orlen SA заявила, что неожиданно перестала получать нефть из-за северной части нефтепровода "Дружба". Потоки на этот месяц были запланированы на уровне около 220 тыс тонн — примерно 58 тыс баррелей в сутки - более чем наполовину меньше, чем в январе.
PKN Orlen заявила в понедельник, что не имеет никаких прямых деловых или коммерческих отношений с "Транснефтью", а имеет соглашение о поставках с российским нефтедобывающим ПАО "Татнефть", которое пользуется услугами "Транснефти" для доставки сырой нефти иностранным покупателям.
В "Татнефти" не ответили на запрос прокомментировать отсутствие заказов на поставки в Польшу.
По словам Демина, согласно первоначальному экспортному плану "Транснефти", поставки российской нефти в Польшу были запланированы на последние 10 дней февраля. Минэнерго России не ответило на просьбу прокомментировать изменения в экспортном плане.
Отдельно "Транснефть" сообщила в понедельник, что начала транспортировать казахстанскую нефть через Польшу через нефтепровод "Дружба" в Германию.
Агентство отмечает, что в то время как трубопроводные потоки исключены из запрета ЕС на импорт нефти из России, Польша неоднократно заявляла, что намерена полностью прекратить закупки нефти из страны. Но без официальных европейских санкций Варшава не смогла отменить единый контракт с оставшимся российским поставщиком.
Российская нефть составляет около 10% польских поставок, после того как страна поспешила сократить импорт после вторжения президента Владимира Путина в Украину. Варшавская биржа Orlen заявила, что остановка поставок по нефтепроводу "Дружба" не повлияет на потребителей, и добавила, что к таким событиям была готова.
Южный участок "Дружбы", поставляющий нефть в Венгрию, Чехию и Словакию, в субботу работал в штатном режиме.
Экономичкская правда