"Новая почта" открыла еще одно отделение в Польше

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Украинская логистическая компания "Новая почта" открыла отделение в польском Катовице - это 19 отделение Nova Post в Польше.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Со вчерашнего дня украинцам в Катовице доступны услуги Новой почты. Это уже 19 отделение Nova Post в Польше.

Отделение Nova Post №2 работает ежедневно по адресу ul. Jana III Sobieskiego 11", - говорится в сообщении.

Отмечается, что чаще всего украинцы отправляют в Украину косметику, духи, БАДы и витамины, бытовую химию, продукты питания в заводской упаковке, которые не требуют специального температурного режима, и одежду.

Срок доставки - от 5 дней.

Сейчас "Новая почта" открыла отделения в 9 крупнейших польских городах: Варшаве, Кракове, Люблине, Гданьске, Вроцлаве, Познани, Жешуве, Лодзи и Катовице, добавили в компании.