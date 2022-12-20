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Число пользователей Starlink в мире выросло до миллиона

Вторник, 20 декабря 2022, 15:12 - Анастасия Жарикова

Общее количество пользователей услугой спутникового интернета Starlink выросло до 1 миллиона.

Об этом сообщила компания SpaceX в Twitter.

"Сейчас у Starlink более 1 000 000 активных подписчиков – спасибо всем клиентам и членам команды Starlink, которые присоединились к этой вехе", – говорится в твите.

Напоминаем:

Украина заключила соглашение с Space Exploration Technologies Corp. Илона Маска о получении тысяч дополнительных антенн Starlink – более 10 тысяч антенн будут отправлены в Украину в ближайшие месяцы.

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Цена устройств Starlink в Украине выросла почти вдвое с начала года на фоне перебоев в работе связи в стране из-за атак России на энергосеть страны.

SpaceX интернет
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Экономическая правда
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