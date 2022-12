Число пользователей Starlink в мире выросло до миллиона

Общее количество пользователей услугой спутникового интернета Starlink выросло до 1 миллиона.

Об этом сообщила компания SpaceX в Twitter.

"Сейчас у Starlink более 1 000 000 активных подписчиков – спасибо всем клиентам и членам команды Starlink, которые присоединились к этой вехе", – говорится в твите.

Starlink now has more than 1,000,000 active subscribers – thank you to all customers and members of the Starlink team who contributed to this milestone ❤️💫🌎 https://t.co/5suNxFvtEH pic.twitter.com/E1ojYarcEA