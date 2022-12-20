Число пользователей Starlink в мире выросло до миллиона

Общее количество пользователей услугой спутникового интернета Starlink выросло до 1 миллиона.

Об этом сообщила компания SpaceX в Twitter.

"Сейчас у Starlink более 1 000 000 активных подписчиков – спасибо всем клиентам и членам команды Starlink, которые присоединились к этой вехе", – говорится в твите.

Starlink now has more than 1,000,000 active subscribers – thank you to all customers and members of the Starlink team who contributed to this milestone ❤️💫🌎 https://t.co/5suNxFvtEH pic.twitter.com/E1ojYarcEA December 19, 2022

Напоминаем:

Украина заключила соглашение с Space Exploration Technologies Corp. Илона Маска о получении тысяч дополнительных антенн Starlink – более 10 тысяч антенн будут отправлены в Украину в ближайшие месяцы.

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Цена устройств Starlink в Украине выросла почти вдвое с начала года на фоне перебоев в работе связи в стране из-за атак России на энергосеть страны.