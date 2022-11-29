Starlink будут ввозить в Украину без пошлины и НДС – премьер

Кабмин освободил от НДС и ввозной пошлины запчасти и комплектующие для изготовления электрогенераторов, а также оборудование спутникового интернета (Starlink).

Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль.

"Сегодня мы утвердили необходимые документы, чтобы старлинки завозились в Украину без пошлины и НДС. Это удешевит их стоимость и позволит обеспечить их для большего количества людей и организаций", - отметил премьер.

Как пояснили в Минэкономики, правительство внесло изменения в перечень товаров, которые поставляются на территорию Украины без уплаты пошлины и НДС.

Так, под налоговые льготы попали комплектующие для изготовления энергетического оборудования, средства очистки воды и средства спутниковой связи к сети Интернет (Starlink).

"Сначала правительство освободило от пошлины и НДС импорт генераторов и энергетического оборудования. Это решение делает такую продукцию дешевле примерно на 25%. Сегодня мы делаем еще один шаг.

Чтобы украинские производители, которые собирают такую продукцию в Украине, не оказались в невыгодном положении, правительство дополнительно освободило запчасти для сборки генераторов и энергетического оборудования от НДС и пошлины. Таким образом, и продукция, изготавливаемая на внутреннем рынке, станет примерно на четверть дешевле", - пояснил первый заместитель министра экономики Украины Денис Кудин.

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Ранее правительство расширило список импортных товаров, которые будут завозиться в Украину без уплаты ввозной пошлины и НДС - речь идет об оборудовании, которое должно помочь стране пережить энергетический кризис: генераторы, аккумуляторы и др.

Напомним:

Министерство цифровой трансформации планирует закупить еще несколько тысяч терминалов спутниковой связи Starlink.

Экономическая правда