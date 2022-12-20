Украина в ближайшие месяцы получит еще более 10 тысяч антенн Starlink – Федоров

Украина заключила соглашение с компанией Space Exploration Technologies Corp. Илона Маска о получении тысяч дополнительных антенн Starlink - более 10 тысяч антенн будут отправлены в Украину в ближайшие месяцы.

Об этом заявил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в интервью Bloomberg.

"SpaceX и Илон Маск быстро реагируют на проблемы и помогают нам", - сказал Федоров, добавив, что разговаривал с Маском напрямую.

"Илон Маск заверил нас, что и в дальнейшем будет поддерживать Украину. Когда у нас были отключения электроэнергии, я в тот день написал ему сообщение, и он мгновенно отреагировал и уже сделал определенные шаги. Он понимает ситуацию", - рассказал министр.

Представитель SpaceX не ответил на сообщение агентства с просьбой о комментарии.

"Starlink сыграла важную роль в начале войны в Украине, когда российские военные сосредоточились на уничтожении коммуникаций. Антенны Starlink позволили украинским войскам поддерживать связь, когда они отражали начальный натиск России. Сначала Маск был восхвален как герой.

Но главный исполнительный директор SpaceX вызвал гнев украинцев в октябре, когда он написал в Twitter, что Киев должен оставаться нейтральным - не присоединяться к военным альянсам, таким как НАТО - и должен уступить территорию России в обмен на мирное соглашение", - напоминает Bloomberg.

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По словам Федорова, Украина получила около 22 000 антенн Starlink с начала большой войны в феврале.

Хотя контракта еще нет, правительства нескольких стран ЕС готовы разделить оплату, сказал он, отказавшись публично назвать их. "На сегодняшний день все финансовые вопросы решены", - сказал министр, добавив, что весной Украине необходимо будет найти дополнительное финансирование.

"Альтернативы спутниковой связи нет", - признал Федоров.

План действий на случай чрезвычайных ситуаций предусматривает развертывание тысяч "точек несокрушимости" - мест, где украинцы смогут получить бесперебойный доступ к электроэнергии, отоплению и Интернету, часть из которых обеспечивается антеннами Starlink.

"Мы готовы месяц прожить без электричества, лишь бы была хотя бы мобильная связь и смс-сообщения", - сказал Федоров.

"Что касается интернета, то у нас есть много Starlink, но главное, что мы получили кивок на еще одну партию, которая будет использована для стабилизации связи на случай критических ситуаций", - добавил он.

Экономическая правда