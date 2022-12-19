Подписчики Маска решили, что ему следует уйти с должности главы Twitter
В воскресенье миллиардер Илон Маск запустил голосование в своем блоге и спросил подписчиков, следует ли ему покинуть пост гендиректора Twitter - более половины ответили "да".
Об этом известно из публикации Маска в Twitter.
Результаты свидетельствуют о том, что 57,5% участников опроса поддержали уход Маска с должности главы Twitter. В опросе приняли участие 17,4 млн пользователей платформы.
Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.— Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022
"Я буду придерживаться результатов этого опроса", - подписал Маск свою публикацию. Опрос он ранее анонсировал словами о том, что "сейчас состоится голосование за существенные изменения в политике [Twitter]".
Напоминаем:
Ранее Илон Маск перестал быть самым богатым человеком мира после стремительного падения стоимости акций его компании Tesla в этом году из-за споров с приобретением Twitter.
В конце октября миллиардер Илон Маск приобрел соцсеть Twitter после месяцев переговоров. Этому последовало сокращение половины штата компании и самостоятельное увольнение еще части сотрудников из-за новых условий работы под руководством Маска.
Кроме того, с момента, как миллиардер возглавил платформу, регулятор ЕС нарастил обеспокоенность соблюдением условий безопасности пользователей из-за ослабления модерации контента.