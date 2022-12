Подписчики Маска решили, что ему следует уйти с должности главы Twitter  

В воскресенье миллиардер Илон Маск запустил голосование в своем блоге и спросил подписчиков, следует ли ему покинуть пост гендиректора Twitter - более половины ответили "да".

Об этом известно из публикации Маска в Twitter.

Результаты свидетельствуют о том, что 57,5% участников опроса поддержали уход Маска с должности главы Twitter. В опросе приняли участие 17,4 млн пользователей платформы.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.