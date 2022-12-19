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Укр / Рус

Подписчики Маска решили, что ему следует уйти с должности главы Twitter  

Понедельник, 19 декабря 2022, 13:25 - Экономическая правда

В воскресенье миллиардер Илон Маск запустил голосование в своем блоге и спросил подписчиков, следует ли ему покинуть пост гендиректора Twitter - более половины ответили "да".

Об этом известно из публикации Маска в Twitter.

Результаты свидетельствуют о том, что 57,5% участников опроса поддержали уход Маска с должности главы Twitter. В опросе приняли участие 17,4 млн пользователей платформы.

"Я буду придерживаться результатов этого опроса", - подписал Маск свою публикацию. Опрос он ранее анонсировал словами о том, что "сейчас состоится голосование за существенные изменения в политике [Twitter]".  

Напоминаем:

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Ранее Илон Маск перестал быть самым богатым человеком мира после стремительного падения стоимости акций его компании Tesla в этом году из-за споров с приобретением Twitter.

В конце октября миллиардер Илон Маск приобрел соцсеть Twitter после месяцев переговоров. Этому последовало сокращение половины штата компании и самостоятельное увольнение еще части сотрудников из-за новых условий работы под руководством Маска.

Кроме того, с момента, как миллиардер возглавил платформу, регулятор ЕС нарастил обеспокоенность соблюдением условий безопасности пользователей из-за ослабления модерации контента.

Экономическая правда
Укр / Рус
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