Подписчики Маска решили, что ему следует уйти с должности главы Twitter  

В воскресенье миллиардер Илон Маск запустил голосование в своем блоге и спросил подписчиков, следует ли ему покинуть пост гендиректора Twitter - более половины ответили "да".

Об этом известно из публикации Маска в Twitter.

Результаты свидетельствуют о том, что 57,5% участников опроса поддержали уход Маска с должности главы Twitter. В опросе приняли участие 17,4 млн пользователей платформы.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll. December 18, 2022

"Я буду придерживаться результатов этого опроса", - подписал Маск свою публикацию. Опрос он ранее анонсировал словами о том, что "сейчас состоится голосование за существенные изменения в политике [Twitter]".

Напоминаем:

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Ранее Илон Маск перестал быть самым богатым человеком мира после стремительного падения стоимости акций его компании Tesla в этом году из-за споров с приобретением Twitter.

В конце октября миллиардер Илон Маск приобрел соцсеть Twitter после месяцев переговоров. Этому последовало сокращение половины штата компании и самостоятельное увольнение еще части сотрудников из-за новых условий работы под руководством Маска.

Кроме того, с момента, как миллиардер возглавил платформу, регулятор ЕС нарастил обеспокоенность соблюдением условий безопасности пользователей из-за ослабления модерации контента.