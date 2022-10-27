Маск у листі рекламодавцям заявив, що вже купив Twitter: пояснив, навіщо

Мільярдер Ілон Маск опублікував звернення до рекламодавців Twitter, за день до встановленого судом терміну закриття угоди з придбання платформи, у якому пояснив, чому він купує соцмережу.

Листа Маск опублікував в Twitter, пише TechCrunch.

Маск наразі перебуває в Сан-Франциско і проводить тиждень в штаб-квартирі Twitter, нагадує видання.

"Було багато спекуляцій про те, чому я купив Twitter і що я думаю про рекламу.

Більшість з них була неправильною", - заявив Маск, фактично, підтвердивши, що вже придбав соцмережу.

ВІДЕО ДНЯ

Маск повторив деякі з основних тез, які він заявляв відтоді, як вперше оголосив про придбання в квітні.

"Причина, з якої я купив Twitter, криється в тому, що для майбутнього цивілізації важливо мати цифровий майданчик, де можна буде обговорювати широке коло ідей, і не скочуватися у насильство", - заявив Маск.

"Ось чому я купив Twitter. Я зробив це не тому, що це буде легко. Я зробив це не для того, щоб заробити більше грошей. Я зробив це, щоб спробувати допомогти людству, яке я люблю", - додав він.

"Я інвестував у Twitter, оскільки вірю в його потенціал бути платформою для свободи слова в усьому світі, і я вважаю, що свобода слова є суспільним імперативом для функціонуючої демократії", - писав Маск у квітні.

"Однак з моменту здійснення моєї інвестиції я усвідомлюю, що компанія не буде ні процвітати, ні служити цьому суспільному імперативу в її нинішньому вигляді.

Twitter має надзвичайний потенціал. Я розблокую його", - написав він зараз.

Маск вважає, що існує великий ризик того, що соцмережі розділяться на крайніх правих та крайніх лівих, працюватимуть як ехо-кімнати, і що в такий спосіб суспільство розколеться, і втратиться можливість діалогу. Зі слів Маска, він купив Twitter, щоб завадити цьому.

Він закінчує лист, повідомляючи рекламодавцям, що Twitter прагне "бути найбільш шанованою рекламною платформою в світі, яка зміцнює ваш бренд і розвиває ваше підприємство".

Нагадаємо:

Раніше в четвер Маск опублікував відеоролик, на якому він заходить в офіс із кухонною раковиною. Він змінив опис свого профілю в Twitter на "Головний твіттер".

Ілон Маск в середу заявив співробітникам Twitter, що не планує скорочувати 75% працівників після того, як отримає управління компанією.

Економічна правда