Упродовж року АРМА розшукало корпоративні права вартістю 41 мільярд гривень

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У 2022 році до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) надійшло 6682 звернень, за якими було виявлено кошти на суму майже 4,4 млрд у гривневому еквіваленті та корпоративні права вартістю 41 млрд гривень.

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

Крім того, було розшукано близько 13,5 тис. об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, понад 138 тис. земельних ділянок, більше 29,6 тис. одиниць транспорту, понад 4,3 тис. одиниць с/г техніки з комплектуючими, 4,3 тис. одиниць іншого майна (товарів), 885 майнових прав інтелектуальної власності.

"Найбільше звернень Нацагентство отримало від Міністерства юстиції – 2661, які надійшли в рамках розшуку та виявлення активів підсанкційних осіб; Національної поліції – 2081; органів прокуратури – 671 та Бюро економічної безпеки – 432 звернень," – йдеться в повідомленні.

Загалом Агентство розшукало більш ніж 190 тисяч одиниць майна, що кратно перевищує показники минулих років.

Нагадаємо:

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець відкрив провадження про порушення права на інформацію на АРМА – агентство не надало переліку російських та білоруських активів, які були арештовані після 24 лютого і передані в його управління.