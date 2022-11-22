Маск заявил, что Twitter покончил с увольнениями и снова готов к найму – СМИ

Владелец Twitter Илон Маск заявил, что компания покончила с увольнениями после увольнения почти двух третей из 7500 сотрудников и активно набирает сотрудников на должности в сфере инженерии и продажи рекламы.

Об этом пишет The Verge со ссылкой на двух собеседников, которые присутствовали на встрече Маска с сотрудниками.

Заявление было сделано в тот же день, когда волна сокращений обрушилась на отдел продаж Twitter, который потерял почти все свое высшее руководство с тех пор, как Маск возглавил компанию.

По словам источников, сотрудники поощряются к рекомендациям.

При этом Маск не уточнил, на какие именно инженерные или рекламные должности нанимает Twitter, и пока компания не имеет ни одной открытой вакансии на своем веб-сайте.

На прошлой неделе издание The Verge сообщило, что рекрутеры Twitter уже обращаются к инженерам с просьбой присоединиться к "Twitter 2.0 - компании Илона".

Отвечая на вопросы сотрудников, Маск сказал, что "не имеет планов" перенести штаб-квартиру Twitter в Техас, как он сделал с Tesla, но что может иметь смысл иметь "двойную штаб-квартиру" в Калифорнии и Техасе.

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Напоминаем:

Украинский разработчик, бывший Staff Software Engineer в Twitter Виталий Бондаренко, который уволился после ультиматима Илона Маска перед сотрудниками, рассказал детали процесса увольнений сотрудников и политики нового владельца.

Сотни сотрудников Twitter решили уйти из компании после того, как накануне новый владелец Илон Маск установил ультиматум: согласиться на "долгие часы работы с высокой интенсивностью" или уволиться.

Миллиардер и владелец Twitter Илон Маск разослал работникам электронные письма, в которых требует обязаться работать в высоко интенсивном режиме или принять предложение увольнения из компании с компенсацией.

Новый владелец Twitter Илон Маск накануне впервые направил сотрудникам электронное письмо, чтобы подготовить их к "трудным временам впереди" и запретить удаленную работу, если он лично не одобрит ее.

Экономическая правда