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Amazon планирует возобновить размещение рекламы в Twitter 

Воскресенье, 4 декабря 2022, 14:22 - Игорь Пилипив
 
getty images

Компания Amazon планирует возобновить размещение рекламы в Twitter примерно за 100 миллионов долларов в год.

Об этом написала главный редактор Platformer Зоя Шиффер в Twitter.

Ссылаясь на источник знакомый с ситуацией, Шиффер сообщила, что Amazon также планирует возобновить размещение рекламы в Twitter примерно за 100 миллионов долларов в год до определенных настроек безопасности на рекламной платформе компании.

Ранее сообщалось, почти все известные мировые бренды сократили рекламу в Twitter или отказались от нее после того, как владельцем соцсети стал миллиардер Илон Маск.

Напомним:

Глава Twitter Илон Маск написал в понедельник серию твитов, в которых обвинил Apple в отрицании "свободы слова" и пригрозил убрать Twitter с AppStore.

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