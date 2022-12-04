Amazon планирует возобновить размещение рекламы в Twitter
Компания Amazon планирует возобновить размещение рекламы в Twitter примерно за 100 миллионов долларов в год.
Об этом написала главный редактор Platformer Зоя Шиффер в Twitter.
Ссылаясь на источник знакомый с ситуацией, Шиффер сообщила, что Amazon также планирует возобновить размещение рекламы в Twitter примерно за 100 миллионов долларов в год до определенных настроек безопасности на рекламной платформе компании.
Amazon is also planning to resume advertising on Twitter at about $100m a year pending some security tweaks to the company’s ads platform, per a source familiar with the situation. https://t.co/VWQJX4HZEp— Zoë Schiffer (@ZoeSchiffer) December 4, 2022
Ранее сообщалось, почти все известные мировые бренды сократили рекламу в Twitter или отказались от нее после того, как владельцем соцсети стал миллиардер Илон Маск.
Напомним:
Глава Twitter Илон Маск написал в понедельник серию твитов, в которых обвинил Apple в отрицании "свободы слова" и пригрозил убрать Twitter с AppStore.