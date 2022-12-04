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Компания Amazon планирует возобновить размещение рекламы в Twitter примерно за 100 миллионов долларов в год.

Об этом написала главный редактор Platformer Зоя Шиффер в Twitter.

Ссылаясь на источник знакомый с ситуацией, Шиффер сообщила, что Amazon также планирует возобновить размещение рекламы в Twitter примерно за 100 миллионов долларов в год до определенных настроек безопасности на рекламной платформе компании.

Amazon is also planning to resume advertising on Twitter at about $100m a year pending some security tweaks to the company’s ads platform, per a source familiar with the situation. https://t.co/VWQJX4HZEp December 4, 2022

Ранее сообщалось, почти все известные мировые бренды сократили рекламу в Twitter или отказались от нее после того, как владельцем соцсети стал миллиардер Илон Маск.

Напомним:

Глава Twitter Илон Маск написал в понедельник серию твитов, в которых обвинил Apple в отрицании "свободы слова" и пригрозил убрать Twitter с AppStore.