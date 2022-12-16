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Девятый пакет санкций ЕС против России будет утвержден в пятницу

Пятница, 16 декабря 2022, 09:46 - Анастасия Жарикова

Девятый пакет санкций ЕС против России из-за войны против Украины будет утвержден в пятницу, 16 декабря.

Об этом сообщило Чешское председательство в Совете ЕС в Twitter.

"Послы принципиально договорились о пакете санкций против России в рамках постоянной поддержки ЕС Украины. Третий пакет санкций в отношении России, согласованный в рамках Чешского председательства, должен быть подтвержден завтра в письменном виде", – говорится в сообщении, опубликовано вечером в четверг.

Сначала решения согласовываются на уровне послов, затем его должны одобрить лидеры ЕС. Заседание Комитета послов уже состоялось и проходило практически одновременно с заседанием Европейского совета в четверг.

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