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Партнеры предоставили 600 тонн помощи после новых атак на энергетику: что получила Украин

Среда, 15 мая 2024, 17:10 - Экономическая правда
 

Украина получила 42 груза гуманитарной помощи от международных партнеров для восстановления энергетической инфраструктуры после возобновления российских атак на энергетику. 

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго. 

Речь идет об энергетическом оборудовании общим весом более 600 тонн. 

В Минэнерго отметили, что помощь передали Германия, Латвия, Норвегия, ОАЭ, Ирландия, Польша, Финляндия, Швеция, Нидерланды. 

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Среди предоставленного Украине оборудования - более 230 генераторов, мощный высоковольтный трансформатор, 880 бочек трансформаторного масла, более 25 км проводов и кабелей, магистральные газовые трубы, разнообразное электротехническое оборудование. 

"Полученная помощь распределяется между компаниями, которые больше всего пострадали от российских атак, работают в прифронтовых регионах или находятся под постоянной угрозой обстрелов", - отметили в Министерстве. 

Всего с начала полномасштабного вторжения украинские энергетики получили 1138 грузов гуманитарной энергетической помощи весом около 15,5 тысячи тонн, которую предоставили 36 стран мира. 

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