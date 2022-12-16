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Дев’ятий пакет санкцій ЄС проти Росії затвердять в п’ятницю

П'ятниця, 16 грудня 2022, 09:46 - Анастасія Жарикова

Дев’ятий пакет санкцій ЄС проти Росії через війну проти України буде затверджено в п’ятницю, 16 грудня.

Про це повідомило Чеське головування в Раді ЄС в Twitter.

"Посли принципово домовилися про пакет санкцій проти Росії в рамках постійної підтримки ЄС України. Третій пакет санкцій щодо Росії, узгоджений у рамках Чеського головування, має бути підтверджений завтра письмово", – йдеться у повідомленні, опубліковано ввечері в четвер.

Спочатку рішення узгоджуються на рівні послів, згодом його мають схвалити лідери ЄС. Засідання Комітету послів вже відбулось та проходило практично одночасно із засіданням Європейської ради в четвер.

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Економічна правда
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