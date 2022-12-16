Дев’ятий пакет санкцій ЄС проти Росії затвердять в п’ятницю
Дев’ятий пакет санкцій ЄС проти Росії через війну проти України буде затверджено в п’ятницю, 16 грудня.
Про це повідомило Чеське головування в Раді ЄС в Twitter.
"Посли принципово домовилися про пакет санкцій проти Росії в рамках постійної підтримки ЄС України. Третій пакет санкцій щодо Росії, узгоджений у рамках Чеського головування, має бути підтверджений завтра письмово", – йдеться у повідомленні, опубліковано ввечері в четвер.
Спочатку рішення узгоджуються на рівні послів, згодом його мають схвалити лідери ЄС. Засідання Комітету послів вже відбулось та проходило практично одночасно із засіданням Європейської ради в четвер.
#COREPERII | ✅ Ambassadors agreed in principle on a #sanctions package against Russia as part of the EU's ongoing support for #Ukraine 🇺🇦. The third Russia sanctions package negotiated under #EU2022CZ should be confirmed via written procedure tomorrow. pic.twitter.com/ssE78MKD3D— EU2022_CZ (@EU2022_CZ) December 15, 2022