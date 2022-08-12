НБУ продал на межбанке еще полмиллиарда долларов из резервов

Национальный банк на этой неделе 8 – 12 августа продал из резервов 521,69 млн долларов, при этом увеличив покупку валюты до 93 млн дол.

Об этом говорится в данных НБУ.

В конце июля, для сравнения, НБУ приобрел в резервы 682 млн долларов – это была самая большая сумма с ноября 2021 года. После этого вторую неделю объемы покупки валюты остаются на низком уровне, а продажи – увеличиваются.

НБУ использует продажу валюты из резервов в частности для сдерживания давления на валютном рынке, вызванного эмиссией гривны. Также он продает валюту для балансировки рынка экспортеров и импортеров для удержания фиксированного курса.

С начала года НБУ продал уже 16 млрд долларов и 1,8 млрд евро, а приобрел – 2,9 млрд долларов и 110 млн евро.

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Напоминаем:

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После коррекции официального курса гривны на прошлой неделе НБУ впервые с марта приобрел на межбанковском рынке 223,2 млн долларов – к этому моменту регулятору удавалось за неделю покупать около 8 млн долларов.

Национальный банк за неделю 1 – 5 августа продал из резервов 490,4 млн долларов после того, как сократил объем продаж на прошлой неделе до 33 млн дол.