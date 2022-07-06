НБУ в травні продав з резервів стільки ж валюти, скільки "надрукував" гривні

Національний банк змушений стримувати тиск на валютному ринку, спричинений емісією гривні, продажем валюти з резервів – у травні було продано стільки ж валюти, скільки "надруковано" гривні.

Про це голова Національного банку Кирило Шевченко розповів у колонці на ЕП.

Він пояснює, що "емісійна" гривня дедалі більше потрапляє на валютний ринок, що тисне на обмінний курс і змушує Національний банк частково стримує тиск за рахунок валютних інтервенцій.

"Так, у лютому-травні НБУ був змушений "стерилізуватиˮ валютними інтервенціями близько 70% "емісійнихˮ вливань. Водночас якщо у квітні співвідношення інтервенцій до емісії було 2:3, то у травні це вже було 1:1. Тобто, скільки Національний банк "надрукував" гривні, стільки ж і продав іноземної валюти у гривневому еквіваленті", – пояснює голова регулятора.

При цьому обсяг міжнародних резервів обмежений, а їхнє вичерпання призводить до погіршення курсових та інфляційних очікувань, що генерує наступний виток попиту на валюту й імпортні товари. Як наслідок, дедалі більший обсяг гривневої ліквідності посилює попит на іноземну валюту через канали державних витрат та погіршення очікувань.

Читайте також: Держава запустила "друкарський верстат", але це поки не впливає на ціни. Що буде далі?

Нагадуємо:

ВІДЕО ДНЯ

Щомісяця Україні потрібно 5 млрд доларів для функціонування бюджету, і за три місяці повномасштабної війни з цією метою Національний банк "надрукував" вже 120 млрд грн, або 4,1 млрд доларів.