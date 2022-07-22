НБУ придбав в резерви найбільше валюти з березня

Національний банк за тиждень 18-22 липня вперше з березня придбав на міжбанківському ринку 223,2 млн доларів – до цього моменту регулятору вдавалося за тиждень купувати близько 8 млн дол.

Про це відомо з даних Нацбанку.

Крім того, регулятор продав на ринку 309 млн доларів з резервів – це найменший обсяг продажу з початку травня.

Від початку року НБУ продав вже 15 млрд доларів та 1,8 млрд євро, а придбав - 2,09 млрд доларів та 110 млн євро.

Наразі НБУ використовує продаж валюти з резервів зокрема для стримування тиску на валютному ринку, спричинений емісією гривні. Також він продає валюту для балансування ринку задля утримання фіксованого курсу, який до 21 липня становив 29,25 гривні за долар.

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Нагадуємо:

ВІДЕО ДНЯ

Національний банк України з 9:00 21 липня 2022 року скорегував офіційний курс гривні до долара США на 25% до 36,5686 грн/дол США. Одразу після цього середній курс гривні на чорному ринку 21 липня обвалився майже на гривню порівняно з ранковими котируваннями.

На другий день після корекції офіційного курсу гривні комерційні банки підвищили курси обміну в касах, а на чорному ринку долар ослаб на гривню за день – в НБУ кажуть, що така динаміка тимчасова