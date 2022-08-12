НБУ продав на міжбанку ще пів мільярда доларів з резервів

Національний банк цього тижня 8 - 12 серпня продав з резервів 521,69 млн доларів, при цьому збільшивши купівлю валюти до 93 млн дол.

Про це йдеться в даних НБУ.

Наприкінці липня, для порівняння, НБУ придбав в резерви 682 млн доларів – це була найбільша сума з листопада 2021 року. Після цього другий тиждень поспіль обсяги купівлі валюти залишаються на низькому рівні, а продажу – збільшуються.

НБУ використовує продаж валюти з резервів зокрема для стримування тиску на валютному ринку, спричинений емісією гривні. Також він продає валюту для балансування ринку експортерів та імпортерів задля утримання фіксованого курсу.

Від початку року НБУ продав вже 16 млрд доларів та 1,8 млрд євро, а придбав - 2,9 млрд доларів та 110 млн євро.

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Після корекції офіційного курсу гривні минулого тижня НБУ вперше з березня придбав на міжбанківському ринку 223,2 млн доларів – до цього моменту регулятору вдавалося за тиждень купувати близько 8 млн дол.

Національний банк за тиждень 1 - 5 серпня продав з резервів 490,4 млн доларів після того, як скоротив обсяг продажу минулого тижня до 33 млн дол.