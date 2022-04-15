Пограничная грузовая блокада и отсчет нефтяного эмбарго: итоги экономического фронта 15 апреля

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В вопросах экономического падения России существует несколько ключевых обратных отсчетов. Конечно, это дефолт, который хоть и не сделает хуже РФ (потому что все последствия дефолта в стране уже есть), но может запустить панические настроения у общества, до сих пор испытывающего фантомные нулевые боли.

Этот отсчет длится до 4 мая, потому что если Россия до сих пор не выплатит свои внешние долги в положенной валюте, она наконец-то войдет в дефолт.

Также на горизонте появляется постепенное нефтяное эмбарго, отсчет в который имеет примерно такие же временные рамки. Хотя газовое эмбарго, ключевое для финансирования Россией своих террористических актов в войне против Украины, до сих пор не обсуждается ЕС как часть санкционного пакета, страны блока активно переориентируются на собственную добычу и другие рынки.

В конце концов экономическое падение продолжается, вскоре новые санкции, а финансовая изоляция только усиливается. Что изменилось 15 апреля?

Тысячи российских фур могут пройти под арест

С севера вступает в силу часть санкций ЕС по пятому пакету, который касается и автотранспорта. Хотя блокадой это не назовешь из-за перечня исключений, но жизнь России и Беларуси усложнит, ведь для поставки большинства товаров грузовики из этих стран больше не смогут находиться на территории блока.

Очереди начали собираться еще за несколько дней до фактического запрета, но за считанные часы до него становится понятно, что проехать вся очередь из фур вовремя не успеет.

На границе ЕС с Беларусью образовались пробки, которые достигают 80 км, а на прохождение очереди и таможни тратится до 10 дней. При этом на территории блока находятся около 10 тысяч российских и белорусских транспортных средств. Они уже не смогут не успеть пересечь границу к северу и рискуют быть арестованными.

Тем более что таможенники очень внимательно осматривают грузовики, чтобы они не ввезли подсанкционные товары в страну-агрессор.

Хотя без санкций крупные международные перевозчики отказываются иметь дело с российскими товарами и поставлять их. Более того, европейские страховые компании отказываются покрывать риски для машин с ЕС на территории России.

Потребность в грузовиках, в общем-то, сильно сократилась для России, ведь уже немало экспорта из нее в страны ЕС запрещено. Последним санкционным пакетом под эмбарго попала древесина и изделия из нее – и это будет стоить РФ 6 млрд долларов ежегодно. И даже Китай не правит – из-за пандемии у него нет достаточно спроса, да и уровень цен аналогичный европейскому обеспечить не может.

"Минус" нефть, дальше - газ

После месяцев проволочек и отговорок ЕС всерьез заговорил о нефтяном эмбарго. Хотя оно, как предполагается, будет постепенным, чтобы страны могли переориентироваться на другие рынки, ввести его могут уже в конце месяца после того, как Франция определится с новым президентом 24 апреля.

Таким образом, ЕС постепенно вычеркивают все основные статьи доходов вражеского бюджета – нефть, газ и уголь.

Что касается угля, то эмбарго на него заработает с августа. Но Польша решила не выжидать три месяца и запретила его импорт. А за нарушение – штраф до 20 миллионов злотых для физических лиц или компаний.

Между тем, Румыния активно ищет способы нарастить добычу газа, чтобы не зависеть от России. Вскоре страна примет налоговые изменения, разблокирующие два проекта по добыче газа на шельфе Черного моря. Один из них, потенциалом 1 млрд кубов в год, сможет сразу приступить к добыче. А второй в перспективе может получить доступ к залежи в 100 млрд кубов газа и сделать страну полностью энергонезависимой.

Сербия тоже не хочет попасть в ловушку зависимости от России и уже с сентября 2023 планирует получать сжиженный природный газ из Греции, а также природный газ из Азербайджана.

И пока компании и страны уменьшают потребление российского газа, экспорт "Газпрома" в страны Запада с 1 января по 15 апреля 2022 года упал на 26,4% в годовом исчислении – до 44,6 миллиарда кубических метров.

России не останется даже китайских автомобилей

По данным опроса платформы поиска работы HeadHunter, около половины компаний сокращают или вообще прекращают поиск новых работников. Наибольшее сокращение затронули специалистов по маркетингу и PR – финансирование этих направлений в кризис уменьшают в первую очередь.

Даже из тех компаний, которые не ушли с российского рынка, многие остановили инвестиции именно в маркетинг и промо.

Впрочем, в последнее время компании идут полностью и продают свои активы в стране-агрессоре. Такие выходы подвергают риску не только отделы маркетинга, но и всех работников. Сегодня под вопросом оказалось будущее трудоустройство более трех тысяч россиян.

Покупателей на свой бизнес и заводы ищут финский хлебопекарный холдинг Fazer и одна из крупнейших в мире аграрных компаний американская FMC.

Кроме того, продажи на российском рынке остановил второй по популярности китайский автопроизводитель среди россиян Lifan, австрийский машиностроительный концерн Andritz приостановил все бизнес-операции, а американский хостинг для IT-проектов GitHub заблокировал аккаунты подсанкционных Сбербанка, Альфа-банка и других компаний и разработчиков страны-агрессора.